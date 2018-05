30. Mai 2018, 16:37 Uhr Ukraine Geheimdienst: Angeblich erschossener Babtschenko lebt

Kremlkritischer russischer Journalist in Kiew erschossen 29.05.2018, Ukraine, Kiew: Polizeifahrzeuge stehen vor einem mehrstöckigen Haus, in dem der regierungskritische russische Journalist und Kriegsreporter Babtschenko lebte. Babtschenko ist in Kiew erschossen worden. Foto: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der in Kiew angeblich erschossene Kreml-Kritiker Arkadi Babtschenko lebt. Babtschenko tauchte am Mittwoch in einer live im Fernsehen übertragenen Konferenz auf.

Der in Kiew angeblich erschossene Journalist Arkadi Babtschenko lebt offenbar. Babtschenko wurde am Mittwoch in einer live im Fernsehen übertragenen Konferenz gesehen. Darin entschuldigte er sich für Nachrichten über seinen angeblichen Tod.

Der ukrainische Geheimdienst SBU habe den Tod Babtschenkos vorgetäuscht, erklärte dessen Leiter Wassili Grizak. Der angebliche Mord sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte Grizak weiter. Der mutmaßliche Drahtzieher sei festgenommen worden.

Bislang hatten die ukrainischen Behörden mitgeteilt, Babtschenko sei am Dienstagabend in Kiew erschossen worden. Die ukrainische Regierung hatte Moskau für den politischen Mord verantwortlich gemacht, was Russland zurückgewiesen hatte.