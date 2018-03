29. März 2018, 19:15 Uhr Fall Skripal Fall Skripal: Russland weist 60 Diplomaten aus und schließt US-Konsulat

Der Kreml in Moskau: Russland kündigt Vergeltung im Fall Skripal an.

Nächster Schritt in der Eskalationsspirale: Nachdem russische Diplomaten zahlreiche westliche Länder und internationale Organisationen verlassen müssen, schlägt der Kreml zurück.

Russland hat die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angeordnet. Außerdem werde man 60 US-Diplomaten ausweisen, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Moskau. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf ähnliche Schritte zahlreicher westlicher Staaten und internationaler Organisationen. Die USA hatten entschieden, 60 russische Geheimdienstmitarbeiter auszuweisen und das russische Konsulat in Seattle zu schließen. Zahlreiche EU-Staaten, Kanada und die Nato hatten ebenfalls Maßnahmen gegen russische Diplomaten verfügt. Die Bundesregierung hatte vier russische Diplomaten ausgewiesen.

Hintergrund ist die Vergiftung des ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter im britischen Salisbury. Großbritannien ist überzeugt, dass die russische Regierung hinter dem Anschlag steckt. Westliche Staaten halten diese Deutung für hochwahrscheinlich. Sie werfen zudem Moskau vor, sich nicht um die Aufklärung des Falls zu bemühen.

Die Bundesregierung begründete seinerseits die Ausweisung nicht nur mit dem Fall Skripal, sondern auch mit einem Ende Februar erfolgten Hackerangriff auf die Bundesregierung. Hinter diesem soll ebenfalls die russische Regierung stecken.

