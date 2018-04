27. April 2018, 11:04 Uhr Gipfeltreffen Nord- und Südkorea vereinbaren "vollständige nukleare Abrüstung"

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seinen Willen zu einem kompletten Abbau seines Atomprogramms bekräftigt.

Das geht aus der gemeinsamen Erklärung beim ersten Gipfeltreffen Kims mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon im Grenzort Panmunjom hervor.

Beide Koreas streben eine Friedensregelung an. Schon vom 1. Mai an sollen alle feindseligen Handlungen gegeneinander eingestellt werden.

Nach den historischen Schritten über die Grenzlinie ist beim Gipfeltreffen der beiden Koreas an diesem Freitag auch eine historische Einigung unterschrieben worden. Süd- und Nordkorea wollen den offiziell noch geltenden Kriegszustand auf der Halbinsel bis zum Ende dieses Jahres beenden. Das geht aus der gemeinsamen Erklärung hervor, die Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae-in am Freitag bei ihrem ersten Gipfel am Grenzort Panmunjom unterzeichneten. Sie umarmten sich nach der Unterzeichnung.

Außerdem streben sie gemeinsam eine "vollständige nukleare Abrüstung" an. Ihr gemeinsames Ziel sei die Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel und dauerhafter Frieden, verkündeten sie.

Schon vom 1. Mai an sollen alle feindseligen Handlungen, einschließlich der Lautsprecherdurchsagen an der Grenze und der Verbreitung von Flugblättern in der Demilitarisierten Zone (DMZ), eingestellt werden. "Die DMZ wird in Zukunft praktisch zu einer Friedenszone werden." Beide Seiten einigten sich auch auf die Wiederaufnahme gemeinsamer humanitärer Projekte wie Treffen von durch den Krieg auseinandergerissenen Familien.

Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hatte Kim für den Gipfel die Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Im Herbst will Moon Kim die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang besuchen.