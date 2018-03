14. März 2018, 13:48 Uhr EIL London setzt alle diplomatischen Kontakte zu Moskau aus

Theresa May kündigt im Parlament die Sanktionen an.

Nach dem Nervengift-Angriff auf einen russischen Ex-Spion verkündet Premierministerin May schwere Strafmaßnahmen. 23 russische Diplomaten haben eine Woche Zeit, Großbritannien zu verlassen.

Als Reaktion auf den Nervengift-Angriff auf einen russischen Ex-Spion will Großbritannien alle bilateralen Kontakte zu Moskau aussetzen. 23 russische Diplomaten werden ausgewiesen. Sie hätten eine Woche Zeit, das Land zu verlassen, sagte Theresa May am Mittwoch. Die britische Premierministerin kündigte damit die größte gleichzeitige Ausweisung von Russen seit dem Kalten Krieg an.

Außerdem werde es Grenzkontrollen für russische Waren und Personen geben. May sagte, der russische Staat sei des versuchten Mordes an Skripal und seiner Tochter Julia schuldig. Russland hatte zuvor ein Ultimatum Londons, sich in dem Fall zu erklären, verstreichen lassen.

In Kürze mehr bei SZ.de

