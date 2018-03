26. März 2018, 14:34 Uhr EIL Fall Skripal: Deutschland weist vier russische Diplomaten aus

Nach Großbritannien will jetzt auch Berlin russische Diplomaten wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal ausweisen. Ein ähnlicher Schritt wird von weiteren EU-Staaten erwartet.



Von Mike Szymanski und Daniel Brössler

Nach Großbritannien will jetzt auch Deutschland russische Diplomaten wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal im englischen Salisbury ausweisen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gehe es um insgesamt vier Diplomaten mit nachrichtendienstlichem Hintergrund. Die Entscheidung soll am frühen Nachmittag bekannt gemacht werden, hieß es zunächst.

Inzwischen hat Außenminister Heiko Maas (SPD) die Maßnahme bestätigt. Auf Twitter schrieb er:

Wir haben heute vier russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Denn nach dem Giftanschlag von #Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei. "Wir haben die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen", sagt AM @HeikoMaas pic.twitter.com/2TXJa3co8H — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 26. März 2018

Ein ähnlicher Schritt wurde in Berlin von Frankreich und anderen westlichen Staaten aus der EU erwartet, möglicherweise würde die Ausweisung zeitgleich öffentlich gemacht werden. Dieser Schritt wird - wie die SZ erfuhr - einerseits mit der Solidarität zu Großbritannien begründet, andererseits mit der fehlenden Kooperation Russlands bei der Aufklärung über Chemiewaffeneinsätze.

Premierministerin Theresa May macht Russland für den Anschlag verantwortlich. 23 russische Diplomaten hatten bereits Großbritannien verlassen müssen. Sie und ihre Familien wurden mit einem Sonderflug nach Moskau gebracht. In ihrer jüngsten Gipfel-Erklärung sagten EU-Partner Großbritannien "uneingeschränkte Solidarität" zu. Das Außenministerium in Moskau kritisierte bereits, die EU sei in eine von den USA und Großbritannien initiierte antirussische Kampagne hineingezogen worden, die einen Keil zwischen Russland und die EU treiben solle. Russland bestreitet eine Verwicklung in das Attentat.

Der Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im britischen Salisbury gefunden worden. Nach britischen Angaben wurden sie mit dem in der Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Beide befinden sich seitdem in kritischem Zustand. Russland bestreitet jegliche Verwicklung.

Es gebe "keine andere plausible Erklärung" als eine Verantwortung Russlands, stellten die Staats- und Regierungschefs der EU in ihrer Gipfelerklärung vom vergangenen Donnerstag fest: Es ist genau die Linie, die Deutschland und Frankreich schon einige Tagen zuvor mit den USA eingeschlagen hatten - und gegen die sich ursprünglich Länder wie Österreich und Griechenland gewehrt hatten, die für eine Wiederannäherung an Moskau plädieren.

Beim Gipfel setzte sich aber klar die Überzeugung durch, dass dafür gerade nach dem Anschlag von Salisbury nicht die Zeit ist. Eine Wiederannäherung zwischen Europa und Russland verzögert sich um unbestimmte Zeit.

