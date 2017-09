6. September 2017, 09:52 Uhr Flüchtlinge EuGH-Urteil: Ungarn und Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt, dass der 2015 beschlossene Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge aus Griechenland und Italien rechtens ist.

Ungarn und die Slowakei hatten gegen die Flüchtlingsquote geklagt. Kein Land könne gezwungen werden, gegen seinen Willen Asylbewerber aufzunehmen, so ihr Argument.

Ungarn müsste im Rahmen der europäischen Flüchtlingsquote 1294 Asylbewerber aufnehmen, die Slowakei 902, verweigert dies jedoch bislang.

Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass Ungarn und die Slowakei auch gegen ihren Willen Flüchtlinge aufnehmen müssen. Eine entsprechende von der EU beschlossene verbindliche Aufnahmequote sei rechtens, teilte der EuGH am Mittwoch mit.

Ungarn und die Slowakei hatten gegen einen EU-Beschluss geklagt, der vorsieht, etwa 120 000 Flüchtlinge innerhalb Europas nach einem Quotensystem zu verteilen. Die EU-Innenminister hatten den Beschluss im September 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, gegen den Widerstand Ungarns, Tschechiens, Rumäniens sowie der Slowakei durchgesetzt.

Dem Beschluss zufolge müsste Ungarn eigentlich 1294 Schutzbedürftige aufnehmen, die Slowakei 902. Aus Sicht der beiden klagenden Länder ist der Beschluss von 2015 jedoch rechtlich unzulässig.

Martin Schulz, bei der Verabschiedung des Beschlusses noch EU-Parlamentspräsident, hatte vor der Urteilsverkündung gesagt, er erwarte von Ungarn und der Slowakei, dass sie das Urteil des Europäischen Gerichtshofes akzeptieren. Er hoffe, dass die Länder nun tatsächlich die vorgeschriebene Anzahl Flüchtlinge aufnehmen werden.

Ungarn und die Slowakei sind allerdings nicht die einzigen Länder, die sich nicht an die europäische Flüchtlingsquote halten. Insgesamt sind im Rahmen der Vereinbarung bislang nur 11 966 Flüchtlinge in Europa verteilt worden. Auch Deutschland liegt deutlich hinter den Vorgaben und hat nur etwa ein Viertel der vorgeschriebenen Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen.