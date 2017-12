28. Dezember 2017, 19:38 Uhr Eberswalde Lockruf der Heimat









Probewohnen, Zootickets und viele offene Stellen: Eberswalde wirbt beim "Rückkehrer-Tag" um ehemalige Bewohner, die vor Jahren in den Westen abgewandert sind.

Von Jens Schneider , Eberswalde

Der Besuch im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde beginnt für Carolin Bester mit einem überraschenden Wiedersehen. Gleich im Eingang begegnet die 39-Jährige einer einstigen Mitschülerin, vor fast zwanzig Jahren haben sie hier in der brandenburgischen Kleinstadt Abitur gemacht. Sie lachen, tauschen kurz Erinnerungen aus. Caroline Bester lebt schon lange nicht mehr in Eberswalde. Nach dem Abitur war sie zum Medizinstudium nach Berlin gegangen, arbeitete danach an der Charité und zog 2010 nach Münster, der Liebe wegen. Sie ist Ärztin am Universitätsklinikum, nun ...