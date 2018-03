9. März 2018, 18:55 Uhr Drogenhandel Der neue Markt

Das Darknet revolutioniert den Handel mit illegalen Substanzen: Statt an schummrigen Ecken wird im Netz gekauft, der Stoff kommt mit der Post. Und noch etwas ändert sich: Der Konkurrenzdruck zwingt Dealer, besseren Stoff zu verkaufen.

Von Ronen Steinke

So, wie Amazon die traditionellen Buchhändler sterben lässt, so pflügt der Internethandel auch das Drogengeschäft um. Käufer und Verkäufer finden auf Darknet-Plattformen zueinander, dort liegt die Ware aus: "Nicht umsonst hat diese tolle Sorte den 1. Platz in der Kategorie 'Best Hybrid' beim Medical Cannabis Cup 2013 in Los Angeles erreicht", wirbt ein Marihuana-Händler in seinem Online-Shop. Der Nutzer klickt auf die gewünschte Menge, rein in den Warenkorb, bezahlt wird am Ausgang per Bitcoin.

Wie sehr die neue Geschäftsform boomt, ...