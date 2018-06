© dpa-rufa

Militärschüler Murat Tekin stirbt in der Putschnacht Mitte Juli 2016 in der Türkei. Vermutlich gelyncht. Seine Geschichte und die seiner Eltern erzählt von einem Land, in dem Ungerechtigkeit, Hass und Misstrauen herrschen. Und das in diesem Monat wählen soll.