18. Februar 2017, 06:57 Uhr Donald Trump Was die First Family den amerikanischen Steuerzahler kostet









Feedback

Anzeige

Donald Trump verbringt die Wochenenden gerne in seinem Luxusclub in Florida. Die Ausgaben für seine bisherigen drei Trips sollen sich auf zehn Millionen US-Dollar belaufen.

Von Johanna Bruckner , New York

Wenn Donald Trump so etwas wie eine reguläre Arbeitswoche kennen würde, wäre man nach nur vier Amtswochen geneigt zu sagen: Er hat sich ganz klassisch ins Wochenende verabschiedet - mit einem Tweet hat er erneut die Medien attackiert. Die "Fake-News-Medien", namentlich: New York Times, NBC News, ABC, CBS und CNN, seien nicht sein persönlicher Feind, schrieb Trump am Freitagabend, sie seien der Feind des amerikanischen Volkes.

Nur: Der neue US-Präsident kennt keinen Feierabend, keinen Samstag und keinen Sonntag - das hat Stephanie Grisham, Sprecherin des Weißen Hauses, in dieser Woche der Washington Post erzählt. Die Zeitung dürfte es demnächst auch in eine von Trumps Schimpftiraden schaffen, denn die Post hat recherchiert, wie viel die First Family den Steuerzahler bereits gekostet hat und noch kosten könnte. Die Rede ist von Hunderten Millionen US-Dollar in den kommenden vier Jahren.

In diesem Zusammenhang ist auch die Sache mit dem Wochenende von Belang, denn Trump zieht es nicht wie andere Präsidenten in Richtung Camp David, um aus Washington herauszukommen. Er begibt sich regelmäßig ins 1600 Kilometer entfernte Florida (Camp David ist etwas mehr als 100 Kilometer entfernt). Doch Trump liegt dort nicht etwa am Strand und entspannt: "Er arbeitet nonstop jeden Tag in der Woche", betont seine Sprecherin. Eine Rechtfertigung für die enormen Kosten, die für diese Wochenendtrips anfallen, ist das eher nicht.

Seit Jahrzehnten ist es üblich, dass amerikanische Präsidenten und ihre Familien rund um die Uhr beschützt werden, egal wo sie sich aufhalten. Allerdings hatte das Land selten zuvor eine so große und reisefreudige Präsidentenfamilie zu finanzieren. Der Secret Service, der für die Bewachung des Präsidenten und der First Family zuständig ist, muss allein an diesem Wochenende an drei Orten gleichzeitig präsent sein.

Anzeige

Die Bewachung des Trumps Towers kostet 500 000 US-Dollar - täglich

Donald Trump, der am Freitag noch ein Boeing-Werk in Charleston, South Carolina, besuchte, wird das Wochenende einmal mehr in seinem Resort in Mar-a-Lago, Florida, verbringen. Ehefrau Melania wohnt währenddessen weiter in New York, wo der gemeinsame Sohn Barron Schule und Freunde hat. Vor dem Trump Tower sind deshalb ständig Polizisten postiert - pro Tag fallen dafür nach offiziellen Schätzungen der New Yorker Polizei 500 000 US-Dollar an. Sollte die First Lady nicht irgendwann doch ins Weiße Haus umziehen, könnten sich diese Kosten pro Jahr auf 183 Millionen US-Dollar summieren.

Auch Trumps Söhnen, Eric und Donald Jr., wird eine 24/7-Bewachung zuteil - an diesem Wochenende in Dubai, wo sie der Eröffnung eines neuen Golf-Resorts der Marke Trump beiwohnen. Die Gegend, in der der Golfklub liegt, heißt nicht umsonst "Beverly Hills of Dubai", in Anspielung auf die gleichnamige Nobelgegend westlich von Los Angeles. Erste Rechnungen des Secret Service belaufen sich der Washington Post zufolge auf mehr als 16 000 US-Dollar.

Als Eric Trump Anfang des Monats einen geschäftlichen Termin in der Dominikanischen Republik wahrnahm (es ging wiederum um die Interessen des Familienunternehmens), flogen seine staatlich gesponserten Leibwächter schon früher hin, um die Lage vor Ort zu erkunden. Kosten für die Übernachtungen der Secret-Service-Mitarbeiter im Fünf-Sterne-Hotel: 5470 US-Dollar.