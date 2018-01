8. Januar 2018, 08:21 Uhr Donald Trump Im Tollhaus

Mitarbeiter bezeichnen ihn als "Depp", "Idioten" oder "verdammten Trottel". Sein eigentlicher Name: Donald Trump.









Feedback

Ein Buch enthüllt die irren Zustände im Weißen Haus, Washington ist in Aufruhr. Und der Präsident? Hält sich noch immer für ein Genie.

Von Hubert Wetzel und Christian Zaschke

Bei Kramerbooks am Dupont Circle drängelten sich die Leute am Freitag schon um Mitternacht vor der Tür, um das Buch zu kaufen. Draußen: Finsternis, Eiswind, minus drei Grad - Fahrenheit. Das sind minus 19,4 Grad Celsius. Drinnen: die Weltpresse. Zeitungsreporter, Fotografen, Kameraleute. Das türkische Fernsehen war da. Das türkische! Dazu ein paar übernächtigte Verkäufer. 75 Exemplare des Buchs hatte der Laden in Washington geliefert bekommen, nach einer Viertelstunde war der Stapel weg. Die Angestellten konnten heimgehen. Und 75 durchgefrorene Kunden ...