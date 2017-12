29. Dezember 2017, 19:38 Uhr Donald Trump Erster Berserker









Seit dem 20. Januar 2017 sitzt er nun als 45. amerikanischer Präsident im Weißen Haus in Washington. Wie Donald Trump es geschafft hat, das Jahr zu beherrschen.

Von Reymer Klüver

2017 hat der Welt nicht nur einen neuen US-Präsidenten gegeben, sondern auch eine neue Wortschöpfung beschert: Trumpismus. Die Vokabel fasst zusammen, was "The Donald", wie der Narzisst im Weißen Haus in früheren Inkarnationen hieß, sich unter einer politischen Ordnung nach seinem Antlitz vorstellt: "America first", eigentlich aber er selbst an erster Stelle, alles andere ist nachrangig.

Das hat, auch wenn man es zu Beginn des Jahres nicht so recht wahrhaben wollte, schon jetzt das globale Gefüge nachhaltig erschüttert. Es bedeutet ...