Präsident Trump brüstet sich mit der Stärke der US-Wirtschaft. Der Dollar aber ist auffällig schwach. Dahinter könnte eine Strategie stecken.



Von Claus Hulverscheidt und Markus Zydra

Vielleicht war es nur so dahergesagt. Ein Standardsatz ohne tieferen Sinn. So jedenfalls will es Steven Mnuchin jetzt verstanden wissen, da man sich in der Wirtschaftswelt fragt, was der US-Finanzminister mit seiner jüngsten Bemerkung zur Schwäche des Dollars eigentlich sagen wollte. Die anhaltenden Kursverluste seien "gut für uns" und "überhaupt kein Grund zur Sorge", hatte Mnuchin erklärt, schließlich befeuerten sie den Außenhandel. Es ist eine Aussage, die nicht so recht passen will zu jener Botschaft der Stärke, die Präsident Donald Trump am Dienstagabend in seiner Rede zur Lage der Nation aussandte.

Was also ritt den Minister da? Ungeschick? Oder vielleicht doch Kalkül? Denn zumindest kurzfristig gesehen hat er ja recht. Einem Land, das sein Wachstum drastisch steigern möchte und sich zudem mit einem vermeintlich "ungerechten" Handelsdefizit herumschlägt, ist mit einer schwachen Währung zunächst geholfen: Sie verteuert Importe und macht zugleich Exportprodukte billiger.

Dadurch werden diese für ausländische Käufer attraktiver. Hatte Mnuchin das im Hinterkopf, waren er und Trump im ersten gemeinsamen Amtsjahr durchaus erfolgreich. Gemessen an einem Korb aus 13 anderen wichtigen Währungen hat der Dollar laut US-Notenbank Fed allein 2017 rund acht Prozent an Wert verloren. In den ersten vier Wochen des neuen Jahres kamen weitere drei Prozent hinzu, der Kurssturz hat sich also sogar noch beschleunigt. Noch dramatischer ist der Verfall gegenüber vielen Einzelwährungen. Für einen Euro etwa erhielt man Anfang 2017 gerade mal 1,04 Dollar. Heute sind es 1,24 Dollar, so viel wie seit drei Jahren nicht mehr. Für US-Exportfirmen ist das ein wahres Konjunkturprogramm.

Der Präsident und sein Minister fahren einen währungspolitischen Zickzackkurs

Tatsache ist aber auch: So verführerisch es ist, eine Währung zum Nutzen der Ausfuhrwirtschaft schwachzureden, so eisern hielten sich alle US-Finanzminister der vergangenen 25 Jahre an das Mantra, dass "ein starker Dollar im Interesse der USA" sei. Dahinter steckte der Gedanke, dass eine starke Währung die Importpreise und damit die Inflation dämpft, was es wiederum der Fed ermöglicht, die Leitzinsen niedrig zu halten und so das Wachstum zu befeuern. Auch ein Leistungsbilanzdefizit ist in einem solchen Umfeld kein Problem, denn es spiegelt sich ja nicht nur Im- und Exporte wider. Es bedeutet vielmehr auch, dass in einem Land mehr investiert als gespart wird. Das dafür fehlende Kapital muss aus dem Ausland kommen - und das tut es nur, wenn sich die Investition für die ausländischen Geldgeber lohnt. Unter Präsident Bill Clinton erlebten die USA mit dieser Strategie ein wahres Boom-Jahrzehnt.

Trump und Mnuchin hingegen fahren seit zwölf Monaten einen wechselkurspolitischen Zickzackkurs. Beide haben schon wiederholt über den zunächst sehr starken Dollar geklagt, der Präsident erklärte gar, er selbst sei schuld am Kurshoch, weil er eine so starke Persönlichkeit sei. Beide waren jedoch über die Reaktionen auf ihre Äußerungen immer wieder erschrocken und ruderten stets zurück: Mnuchin erklärte erst diese Woche wieder, Medien und Märkte hätten ihn missverstanden. Auf lange Sicht sei er nicht für eine schwache, sondern für eine starke Landeswährung.

Warum der Dollar seit Monaten an Wert verliert, ist nicht ganz klar, denn das Konjunkturhoch und die anziehenden Leitzinsen sprächen eigentlich für das Gegenteil. Manche Experten raunen, das Vertrauen der Anleger in Trump sei vielleicht doch nicht so groß. Andere verweisen auf die langfristigen Inflationserwartungen oder den Fakt, dass die Wirtschaft in den USA zwar zuletzt ordentlich gewachsen ist - aber nicht so stark wie etwa in Europa, Kanada, Australien, Argentinien oder China. Die Wechselkurse wären somit weniger Ausdruck einer Dollar-Schwäche als vielmehr der Stärke anderer Währungen.

Solche Gedanken macht man sich keineswegs nur in Washington, sondern auch im Frankfurter Ostend. Dort, am Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB), wächst die Sorge über die Stärke des Euros, denn sie verbilligt Importe und konterkariert damit das Ziel der Geldpolitiker, die Inflationsrate von derzeit "nur" 1,4 Prozent endlich wieder in die Nähe der Zielmarke von zwei Prozent zu bringen. Entsprechend genervt ist EZB-Chef Mario Draghi über das aus seiner Sicht schädliche Geplapper Mnuchins und Trumps. Sollte die Teuerungsrate in der Euro-Zone tatsächlich wieder sinken, könnte Draghi auf die Idee kommen, das umstrittene, 2,7 Billionen Euro teure Programm zum Kauf lang laufender Anleihen über September hinaus zu verlängern.

Die Folge wäre Knatsch im EZB-Rat. Manch Frankfurter Notenbanker argwöhnt, dass hinter Mnuchins Aussagen doch eine Strategie steckt und der schwache Dollar den Effekt jener Strafzölle verstärken soll, die die USA jüngst gegen ausländische Anbieter von Solarzellen, Waschmaschinen und Oliven verhängt haben. "Das letzte, was die Welt jetzt braucht, ist ein Währungskrieg", sagt EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré, ohne die USA zu nennen. Unabhängige Fachleute werden da deutlicher: "Es ist wirklich bemerkenswert, dass Mnuchin eine solche Bombe auf den Dollar ausgerechnet in einer Woche abwirft, in der die Regierung auch Zölle verhängt", so der Wirtschaftsberater Ian Shepherdson im Magazin Politico. Das Problem sei nur, dass eine Kombination aus Handels- und Währungsattacke "zu Vergeltungsschlägen geradezu einlädt".

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum ein Schwachwährungskonzept für die USA zum Bumerang werden könnte. Experten wie der Ökonom Jim O'Sullivan warnen, die Kombination aus Verbalattacken gegen den Dollar und den gerade in Kraft getretenen Steuersenkungen sei ein "Spiel mit dem Feuer": Dieses könne die längst auf Hochtouren laufende Konjunktur zum Überkochen bringen und die Fed zu drastischen Zinserhöhungen bewegen. Bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Mittwoch, der letzten unter Leitung der scheidenden Notenbankchefin Janet Yellen, hielt der geldpolitische Ausschuss der Fed erwartungsgemäß am bisherigen Leitzinskorridor von 1,25 bis 1,5 Prozent fest. Doch das wird nicht so bleiben, erst recht nicht im Fall einer konjunkturellen Überhitzung. Trumps Traum von wirtschaftlicher Dominanz und vom Jahrhundertaufschwung könnte dann rasch ausgeträumt sein.