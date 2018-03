28. März 2018, 02:35 Uhr Diplomatie Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim in China bestätigt

Kim Jong-un habe sich von Sonntag bis Mittwoch in Peking aufgehalten, teilte die chinesische Staatsagentur Xinhua mit.

Zuvor war über den mysteriösen Besuch eines ranghohen Politikers aus Nordkorea spekuliert worden, der mit einem gepanzerten Zug in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen war.

Gegenüber Chinas Staatschef Xi wiederholte Kim, dass er sich "der Denuklearisierung verpflichtet" fühle.

Der Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Peking ist am Mittwoch offiziell bestätigt worden. Kim sei auf Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping nach Peking gekommen und habe sich von Sonntag bis Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt aufgehalten, berichtete die Staatsagentur Xinhua. Dabei seien Kim und Xi zunächst zu Gesprächen in der Großen Halle des Volkes zusammengekommen. Später hätten Xi und seine Frau Peng Liyuan einen Empfang für den koreanischen Machthaber und dessen Frau Ri Sol-ju gegeben.

Auch Regierungschef Li Keqiang und Mitglieder des Zentralkomitees führten Gespräche mit Kim, berichtete Xinhua. Xi unterstrich die Bedeutung der Freundschaft der beiden Nachbarstaaten und hob hervor, dass Kims Besuch zu einer besonderen Zeit erfolge. Er würdigte zudem die "positiven Veränderungen" auf der koreanischen Halbinsel in diesem Jahr, wobei China weiterhin am Ziel der Entnuklearisierung sowie an der Lösung von Problemen durch Dialog festhalte.

Gegenüber Chinas Staatschef Xi wiederholte Kim demnach seine Aussage, dass er sich "der Denuklearisierung verpflichtet" fühle. "Das Thema der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA mit gutem Willen auf unsere Bemühungen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen und fortschrittliche und gleichzeitige Maßnahmen für die Umsetzung von Frieden ergreifen", zitierte Xinua Nordkoreas Machthaber.

Am Vortag war über den mysteriösen Besuch eines ranghohen Politikers aus Nordkorea in Peking spekuliert worden, nachdem ein gepanzerte Zug aus Nordkorea eingetroffen war. Die Spekulationen hatten unter anderem Hoffnungen auf neue Bewegung im Atomkonflikt mit Pjöngjang geweckt.

Es war das erste Mal seit seinem Amtsantritt als Führer Nordkoreas im Jahr 2011, dass Kim Jong Un sein Land verlassen hatte und ins Ausland gereist war. Kims Besuch in Peking dauerte nur 24 Stunden.