27. April 2018, 18:49 Uhr Digitalisierung App für Eltern

Junge Eltern haben normalerweise genügend Stress und müssen trotzdem erstmal jede Menge Behördengänge erledigen. Nach einer Bremer Initiative sollen die bald ohne Papierkram Kindergeld oder Geburtsurkunde bekommen.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Wenn alles klappt mit dieser Idee aus der Bremer Stadtregierung, dann geht das mit dem Kindergeld und dem Elterngeld in ganz Deutschland künftig auch so: Männer oder Frauen, die Vater oder Mutter geworden sind, nehmen ihr Smartphone oder Tablet in die Hand und laden sich eine kostenlose App herunter. Eine Probeversion aus Bremen mit Kinderwagen und Euro-Zeichen darauf gibt es bereits. Funktioniert das eines Tages ganz real, dann scannt man den Ausweis ein oder tippt Basisdaten wie Name und Adresse - und beantragt ohne Papierkram und Tagesausflug zu den Ämtern jene Leistungen, die Müttern und Vätern nach der Geburt von Sohn oder Tochter zustehen. Willkommen in der Neuzeit!

Das Projekt von Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert von den Grünen trägt das schöne Kürzel Elfe, was so viel bedeutet wie "Einfach Leistungen für Eltern". Kinder kriegen und aufziehen ist ja aufregend genug. Wer sich plötzlich mit Windeln und Krippenplätzen beschäftigen darf, dem können nervige Verfahren und Formulare aus der analogen Welt besonders gestohlen bleiben. Der Vorstoß soll also dabei helfen, dass es das Geld vom Staat auch ohne Komplikationen gibt. "Wir wollen Eltern von Behördengängen rund um die Geburt erleichtern", sagt Karoline Linnert. "Wir wollen die Wege zum Staat ebnen und erweitern." Und Bremen will zeigen, wie das Wort Digitalisierung von einem kleinen und nicht sehr reichen Bundesland mit Fantasie gefüllt werden kann.

Das Elterngeldgesetz und die Abgabenordnung müssen noch angepasst werden

Den übrigen deutschen Finanzministerien haben die Bremer ihren Plan bereits vorgestellt. Sie sollen angetan sein, obwohl nicht alle von ihnen wie Karoline Linnert außer für die Finanzen auch für die Digitalisierung zuständig sind. Geht der Bundesratsantrag durch, dann dürfen sich Bundesregierung und Bundestag mit der Elfe von der Weser für die gesamte Republik befassen. Denn um die eigentlich simple und naheliegende Initiative bundesweit umzusetzen, müssten mehrere Reglements angepasst werden, darunter das Elterngeldgesetz und die Abgabenordnung. "Eigentlich ist das ein Gewinnerthema", findet die Initiatorin Linnert.

Gerade das mit dem Elterngeld sei doch derzeit für beide Seiten umständlich. Tatsächlich schätzen es zwar immer mehr Mütter und Väter, dass sie aus dem Bundeshaushalt unterstützt werden. Pro Kind gibt es derzeit 194 bis 225 Euro Kindergeld sowie 300 bis 1800 Euro Elterngeld, je nach Arbeitszeitmodell und Gehalt. Ehe die Zuschüsse auf dem Konto eingehen, müssen jedoch Regelwerke studiert, Formblätter ausgefüllt und Wartenummern gezogen werden. Das soll natürlich weiterhin erlaubt sein, Bremen will niemanden in die digitale Moderne zwingen, zumal nicht jeder das passende Gerät besitzt. Auch soll selbstverständlich der Datenschutz gewahrt bleiben. Nötige Daten wie Verdienst oder Geburtstag sind eh irgendeiner Behörde bekannt, sei es Finanzamt oder Einwohnermeldeamt. Sie müssten nur vernetzt werden, statt alles immer aufs Neue einzureichen.

Für Bremens Schatzmeisterin Linnert ist die Elfe aus dem chronisch klammen Stadtstaat ein angenehmer Einfall: "Ich bin meistens gezwungen, unbequemere Dinge zu tun."