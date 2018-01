3. Januar 2018, 18:59 Uhr Digitalisierung Akt der Einsicht









Feedback

Die Verlagerung der Digitalisierung ins Umweltministerium war ein Kompromiss der Kieler Jamaika-Regierung - ein ungewöhnlicher Schritt. Und ein Beispiel, wie Grüne und FDP zusammenarbeiten können.

Von Thomas Hahn , Kiel

Staatssekretär Tobias Goldschmidt hat sich anfangs auch gefragt, was das soll: Im Sommer verlagerte Schleswig-Holsteins neue Jamaika-Koalition das Thema Digitalisierung von der Staatskanzlei ins Umwelt- und Agrarministerium des Grünen Robert Habeck, in dem Goldschmidt für technische Themen wie Reaktorschutz oder Energiewende zuständig ist. Der Aufbruch ins längst angebrochene Zeitalter der Informationstechnik (IT) als Thema für Ökologen und Landwirte? "War das eine fixe Idee nächtlicher Koalitionsverhandlungen?" Mittlerweile kennt Goldschmidt die Antwort natürlich, schließlich kam die Digitalisierung in seinen Bereich. Also? Kein Schnellschuss - sondern ein Akt der Einsicht, dass IT alle angeht. "Überall findet Digitalisierung statt, in allen unseren Abteilungen, in allen Ministerien. Wir im Umweltministerium sind nur die Koordinierer des digitalen Kabinetts."

Bei der Digitalisierung zeigt sich, wie die Jamaika-Koalition sich zusammenrauft. Oder doch nicht?

Der ungewöhnliche Schritt, das große Gegenwartsthema Digitalisierung in die Behörde für Naturschutz, Landwirtschaft und Energiewende verlegt zu haben, hat allerdings durchaus auch etwas damit zu tun, dass die Unterhändler von CDU, FDP und Grünen beim Ringen um den Koalitionsvertrag einen Kompromiss bei der Ressortverteilung brauchten. Die Grünen wollten auf keinen Fall ihre Zuständigkeit für die Landwirtschaft hergeben, die CDU aber ein Fach besetzen, in dem sie etwas für ihre Klientel auf dem Land tun konnte. Sie holte das Thema Ländliche Räume ins von ihr geführte Innenministerium. Zum Ausgleich bekamen die Grünen die Digitalisierung. Alle waren einverstanden. "Mir ist egal, wo die Koordinierungsfunktion ist", sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Sein Haus bearbeitet trotzdem federführend digitale Aufgaben wie den eiligen Ausbau des Glasfasernetzes bis 2025.

An der Digitalisierung zeigt sich, wie die Kieler Jamaika-Koalition sich zusammenrauft. Oder doch nicht? Goldschmidt sieht kaum inhaltliche Konfliktpunkte zwischen den Parteien - nicht einmal mit der Opposition. Über Digitalisierung streitet man nicht. Man treibt sie voran.

Deutschland ist nicht das Digitalisierungsland Nummer eins. Mit seinen 82 Millionen Einwohnern und seiner föderalen Struktur bewegt es sich eher schwerfällig durch die virtuelle Realität. Ein kleines, junges Land wie Estland ist da viel quirliger. Es herrscht Nachholbedarf. Die Forderung nach Digitalisierungsministerien in Bund und Ländern hört man immer wieder. Aber was meint die Politik eigentlich, wenn sie von Digitalisierung redet?

Drei Punkte nennt Goldschmidt: Den Ausbau der Infrastruktur, genauer gesagt den Ausbau von Glasfaserleitungen für möglichst schnelles Internet. Die Umstellung der Verwaltung auf digitale Prozesse. Und die übergeordneten Fragen zu den Herausforderungen des digitalen Zeitalters, zum Beispiel beim Datenschutz.

Der Ausbau der Infrastruktur ist relativ einfach zu lösen, man braucht dazu im Grunde nur Geld, Zeit sowie politischen Willen. Und den gibt es in Schleswig-Holstein. "Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sind wir schon sehr weit", sagt Sven Thomsen, der als Chief Information Officer für das Zentrale IT-Management im Land zuständig ist. 32 Prozent der Haushalte im nördlichsten Bundesland könnten ihr Internet über Glasfaserkabel statt über Kupferkabel beziehen, 24 Prozent tun dies schon. Die relativ guten Zahlen haben damit zu tun, dass das Wirtschaftsministerium beim Ausbau nicht auf Großkonzerne setzte. Sondern dass es kommunal geförderte Glasfaser-Zweckverbände aufbaute, die in ihrem jeweiligen Winkel den technischen Fortschritt vorantreiben - auch in dünn besiedelten Gegenden.

Schwieriger ist die Verwandlung der Verwaltung in einen vollständig digital funktionierenden Raum. Denn diese Aufgabe, inzwischen auch gesetzlich festgeschrieben, erfordert ein echtes Umdenken. "Dieses dicke Schiff Verwaltung ist gefordert, ein bisschen agiler zu werden und seine seit preußischer Zeit aufgebauten Verfahren zu hinterfragen, ob das alles noch so sein muss", sagt Goldschmidt. Thomsen schätzt, dass es um bis zu 1300 Verwaltungsleistungen geht. Wenn die Umstellung gelingt, müsste zum Beispiel niemand mehr eigens Kindergeld beantragen, weil der Computer bei der Geburt automatisch erkennt, dass der Anspruch besteht. Oder das Verfahren, einen Personalausweis zu bekommen, würde keinen Behördengang mehr erfordern.

Aber ist es nicht ein Wert an sich, dass der Bürger mit dem Staat leibhaftigen Kontakt hat? "Die Verwaltungstüren müssen offen bleiben", findet auch Goldschmidt, "aber es sollte die Möglichkeit geben, dass man gut durchs Leben kommen kann, ohne ein Rathaus betreten zu müssen."

Digitalisierung ist auch ein Prozess des Abwägens zwischen Chancen und Risiken. Das macht die dritte Aufgabe besonders schwierig, nämlich den Einfluss des Computers auf die Gesellschaft so zu steuern, dass er gut für das Gemeinwohl ist. "Beispiel Bürgerbeteiligung: Es ist ein Mehrwert, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Einwendungen in der Raumplanung direkt digital in den Karten machen können. Aber ist Online-Partizipation wirklich ein Gewinn, wenn sie nur noch online geht?" Goldschmidt wüsste viele Beispiele mehr. "Es hört gar nicht auf, je länger man darüber nachdenkt."

Vielleicht hat es doch auch einen tieferen Sinn, dass Schleswig-Holstein den digitalen Wandel im Umweltministerium organisiert. Denn ist es nicht eine besondere Chance für die Natur, wenn zum Beispiel Landwirte mit Computer-Traktoren den Dünger-Einsatz so einrichten, dass er der Ernte nützt, aber die Umwelt schont?

Goldschmidt nickt. "Aber es ist kein Selbstgänger." Der mächtige Strombedarf durch die IT-Technik ist eine Belastung. Und in der Chance liegt eben auch eine Versuchung. "Ich kann mit dem Dünger effizienter wirtschaften, aber ich kann auch meine Prozesse so gestalten, dass ich das Land intensiver nutze durch digitale Technologien", sagt Goldschmidt, "wo man hinguckt, kann es ein Segen sein, aber es kann auch in die Hose gehen." Im Kieler Umweltministerium wird niemandem langweilig werden mit dem neuen Thema.