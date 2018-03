21. März 2018, 19:27 Uhr Dieter Salomon Freiburger Musterexemplar

Dieter Salomon ist Oberbürgermeister in Freiburg. Jetzt tritt er zum dritten Mal an, und nicht nur die Menschen in der Stadt fragen sich: Ist der Grüne noch auf der Höhe der Zeit?

Von Josef Kelnberger

Je länger Politiker im Amt sind, desto weiter entfernen sie sich von ihren Ursprüngen, heißt es. Alle Politiker? Rathaus Freiburg, Termin beim grünen Oberbürgermeister. Dieter Salomon steht in seinem Büro und kramt in Kartons. Direkt neben seinem Schreibtisch, in einem Wandschrank, lagern Restbestände seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 1991. Salomon zieht ein Exemplar hervor und hält es grinsend hoch. "Grüne Theorie und graue Wirklichkeit. Die Grünen und die Basisdemokratie", steht auf dem Cover. "Können Sie gerne mitnehmen", sagt Salomon, das ...