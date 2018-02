18. Februar 2018, 18:49 Uhr Diesel Spiel ohne Gewinner

Weil die Bundesregierung jahrelang nichts getan hat, könnte das Bundesverwaltungs­gericht jetzt Diesel-Fahrverbote verfügen.

Von Markus Balser

Politiker kennen die Regeln dieses Kartenspiels aus dem Effeff. Den Schwarzen Peter mal auf der Hand zu haben macht niemanden zum Verlierer. Bestraft wird nur, wer die Karte hält, wenn das Spiel zu Ende geht. In der Abgasaffäre wird nun die letzte Runde eingeläutet. Von Donnerstag an, wenn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilt, könnten Fahrverbote möglich werden, um die Luft in Städten zu verbessern. Und so schieben Bund, Länder und Kommunen die Verantwortung für einen drohenden Diesel-Stillstand munter hin und her. Das Problem ist nur: Einen Gewinner wird es in diesem Spiel nicht geben. In mehr als 70 deutschen Städten ist die Luft zu schlecht. Seit Jahren gelingt es der Bundesregierung nicht, daran etwas zu ändern. Auch die Beschlüsse des Dieselgipfels blieben ohne Wirkung. Viel zu lange wehrt sich die Bundesregierung nun schon gegen die Einführung einer Plakette für saubere Autos. Die Länder und Kommunen beklagen zu Recht die Tatenlosigkeit des Bundes. Helfen wird ihnen das nicht. Sie werden trotzdem zu Verlierern.

Es droht eine geradezu groteske Situation. Städte könnten gezwungen werden, Fahrverbote im Alleingang umzusetzen. Mit ganz eigenen Grenzwerten. Die Folge wäre ein beispielloser Flickenteppich von Regeln im deutschen Straßenverkehr, Grenzwerte könnten von Stadt zu Stadt variieren. In der Verkehrspolitik zeigt sich derzeit sehr deutlich, was jahrelanges Nichtstun für die Bürger bedeutet: Stillstand.