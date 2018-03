6. März 2018, 18:52 Uhr Diesel Auf der Standspur

Deutsche Autobauer halten an dem Selbstzünder fest, weil sie es müssen.

Von Stefan Mayr

Der Diesel ist tot, es lebe der Diesel. So widersprüchlich wie die alte Heroldsformel klingen die Ansagen der Top-Manager auf dem Autosalon in Genf. Einerseits kündigt Toyota als zweiter Hersteller nach Volvo den Abschied aus der Technologie mit Selbstzünder-Motoren an. Andererseits sagt Volkswagen-Chef Matthias Müller dem Diesel "in absehbarer Zeit" eine "Renaissance" voraus. Die Frage ist nun, wer von beiden am Ende recht behalten wird?

Die Toyota-Manager haben immerhin eine handfeste Entscheidung getroffen, die vermutlich gut überlegt war. Denn der Dieselskandal ist inzwischen zweieinhalb Jahre alt, und Toyota steht als klarer Sieger da: Die Japaner hatten schon vor 20 Jahren den ersten Hybridantrieb auf den Markt gebracht. Damals wurden sie noch belächelt. Jetzt können sie sich leichterhand vom Diesel verabschieden und voll auf ihre Elektro-Antriebe setzen.

Die Aussage von VW-Chef Müller hingegen klingt mehr nach Wunschdenken als nach Realitätssinn. Die deutschen Hersteller schwören krampfhaft auf den Diesel, weil sie nicht anders können, sie brauchen ihn. Sonst werden sie die Flotten-Grenzwerte für den CO₂-Ausstoß ab 2021 kaum einhalten. Aber dieser Plan könnte krachend scheitern. Denn spätestens wenn die Ladeinfrastruktur für Elektroautos flächendeckend steht, werden die Kunden umsteigen. Übrigens in jene Autos mit der ausgereiftesten E-Technik. Nach dem Stand jetzt werden die wohl nicht von Volkswagen sein.