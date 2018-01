9. Januar 2018, 18:57 Uhr Die Medien des IS Sprachrohr des Terrors









Sechs offizielle Medien und eine besonders wirksame Plattform: Wie raffiniert der Islamische Staat Propaganda verbreitet.

Von Georg Mascolo und Ronen Steinke

Es hat sich eine grimmige Routine eingestellt, wenn in Europa Bomben explodieren. Während erste Hintergründe der Tat an die Öffentlichkeit dringen, warten Journalisten auch darauf, ob die Terrororganisation "Islamischer Staat" sich zu der Tat bekennt. In solchen Stunden blicken viele auf die Social-Media-Kanäle der 2014 gegründeten "Amaq News Agency". Meist dauert es mindestens einen Tag, bis dort ein IS-Bekenntnis kommt. Und manchmal dauert es noch viel länger, bis klar ist, was an der Selbstbezichtigung wirklich dran ist.

Die Agentur Amaq betont stets, nicht von der Terrormiliz abhängig zu sein

Für die Terrororganisation ist Amaq ein Sprachrohr unter mehreren; aber es ist das interessanteste. Selbst als der IS in Syrien und im Irak noch Städte überrannte, war er im Cyber-Raum stets mindestens so aktiv wie auf dem Boden: Bis zu 40 verschiedene Propaganda-Traktate täglich registrierte der Bundesnachrichtendienst (BND). Im Juli 2016 veröffentlichte der IS selbst einmal eine Art Organigramm. Allein sechs offizielle "Medienorganisationen" wurden genannt. Amaq war nicht dabei. Nur deshalb ist dieser Kommunikationskanal für die Terrorgruppe so besonders wertvoll: Weil Amaq und der IS betonen, voneinander unabhängig zu sein.

Amaq setzt auf Breaking News, Eilmeldungen, anders als die oft aufwendig und hochwertig produzierten Videos verbreitet Amaq auch schon einmal Rohmaterial oder die wackeligen Bilder eines Kameramanns, der in eine Gruppe von Kämpfern eingebunden ist. Der Ton ist vorsichtiger, die Opfer der Anschläge heißen nicht "Kreuzfahrer" sondern "ausländische Bürger", die Attentäter nicht "Soldaten des Kalifats" sondern "Kämpfer des Islamischen Staates". Aufwendige Infografiken zu den weltweiten Anschlägen sind stets auf dem neuesten Stand. Die Bekennervideos der Attentäter von Ansbach, Würzburg und dem Berliner Weihnachtsmarkt erschienen zuerst auf Amaq.

Der IS versorgt Amaq regelmäßig mit Informationen, manchmal mit Exklusivem. Zugleich bringt die vermeintliche Distanz zwischen IS und Amaq einen propagandistischen Vorteil. Die Terrormiliz, so urteilte der BND einmal, teste durch die Verbreitung einer Meldung über Amaq gern das Echo in der Öffentlichkeit, bevor offizielle IS-Sprachrohre die Botschaft übernehmen. Besonders nützlich ist das, wenn der IS riskante Behauptungen aufstellen möchte. Etwa wenn er sich Terroranschläge zu eigen macht, bei denen noch gar nicht klar ist, ob sie wirklich von IS-Anhängern verübt wurden. Wird Amaq beim Lügen ertappt, dann ist der IS nicht haftbar. Als Amaq nach dem Massenmord in Las Vegas mit 58 Toten im vergangenen Oktober verbreitete, der IS stecke dahinter, da wurde dies von den Sicherheitsbehörden rasch als Lüge enttarnt. Aber der IS musste hinterher nichts zurücknehmen. Und Amaq hatte wie immer unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet.