3. Januar 2018, 13:05 Uhr Deutscher Herbst Früherer GSG9-Chef Ulrich Wegener ist tot









Feedback

Ulrich Wegener, der frühere Chef der Eliteeinheit GSG9, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Wegener galt als führender Experte für Terrorismusbekämpfung.

Ulrich Wegener, der Gründer der Anti-Terror-Einheit GSG 9, ist tot. Der 88-Jährige starb, wie Bild und Bonner Generalanzeiger melden, bereits am 28. Dezember. Wegener leitete die "Grenzschutztruppe 9", die früher dem Bundesgrenzschutz, heute der Bundespolizei zugeordnet ist, in den Jahren 1972 bis 1980. In den vergangenen Jahren galt er als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung.

Wegner, 1929 im brandenburgischen Jüterbog geboren, saß als junger Mann in der gerade gegründeten DDR ein Jahr im Gefängnis, weil er gegen das Regime Flugblätter verteilt hatte. Anfang der fünfziger Jahre flüchte er nach Westdeutschland, wurde Polizist und bewarb sich dann beim Bundesgrenzschutz (BGS).

Gegründet wurde die GSG 9 im Jahr 1972 nach der verheerenden Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München. Eine palästinesische Terrorgruppe hatte damals die israelische Mannschaft überfallen und in ihre Gewalt gebracht. Der damals völlig überforderten Polizei gelang es nicht, die Täter zu stellen und die Geiselnahme zu beenden. In einer fehlgeschlagenen Befreiungsaktion auf dem Militärflugplatz in Fürstenfeldbruck wurden elf Sportler, ein Polizist und fünf Terroristen getötet.

Wegener bekam anschließend den Auftrag, eine Elitetruppe aufzubauen, die solchen Anti-Terror-Einsätzen gewachsen ist. Ihre erste Probe bestand die Truppe im Herbst 1977, als sie auf dem Flughafen der somalischen Hauptstadt Mogadischu die entführte Lufthansa-Maschine Landshut stürmte. Das Flugzeug, das von Mallorca nach Frankfurt unterwegs war, war Tage zuvor von palästinenischen Terroristen in ihre Gewalt gebracht worden. Ziel der Entführung war die Befreiung der ersten Generation der RAF-Terroristen um Andreas Baader und Gundrun Ensslin, die in Stuttgart-Stammheim im Gefängnis saßen.

Die Aktion in Mogadischu begründete später den Ruf Wegeners als unerschrockener Anti-Terror-Kämpfer. Er selbst soll mindestens einen der Terroristen erschossen haben. Der Einsatz gilt als sehr erfolgreich, weil sämtliche Geiseln damals lebend befreit werden konnten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte sein Rücktrittsschreiben bereits vorformuliert für den Fall, dass viele Geiseln getötet worden wären. "Wieviele Tote haben wir?", fragte Schmidt seinen nach Mogadischu gereisten Staatssekretär Hans-Jürgen Wischnewski. "Keinen", soll Wischnewski geantwortet haben - eine Situation, die bis heute als entscheidender Sieg des Staates über den Terrorismus gilt.