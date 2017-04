10. April 2017, 05:11 Uhr Deutsch-türkische Kolumne "Die Isartürkin" Viel zu blond für eine Türkin









Atatürk war blond, genau wie unsere deutsch-türkische Autorin. Wegen Erdoğan wünscht sie sich den "Vater der Türken" zurück. Dabei hatte Papa auch seine Fehler. Aus der neuen Kolumne "Die Isartürkin".

Von Deniz Aykanat

In der Beziehung zwischen Deutschen und Türken läuft etwas gewaltig schief. Es scheint nur noch "Wir" und "die Anderen" zu geben. Unsere Redakteurin Deniz Aykanat, 31, als Tochter einer Deutschen und eines Türken in Bayern geboren, trägt beide Seiten in sich. Meistens verstehen sie sich gut.

Das Einzige, was ich von meinen türkischen Großeltern besitze, ist eine goldene Münze mit dem Konterfei Atatürks darauf. Keine Fotos, kein antikes Besteck, keine alten Tagebücher oder Möbel - nur dieses Medaillon. Als ich noch klein war, trug ich es manchmal in der Schule an einer goldenen Kette. Es gefiel mir, wenn Lehrer und Mitschüler mich danach fragten, wer dieser goldene Typ sei. Cäsar und Bismarck und Hitler, den kannten wir in der Klasse schon. Aber Atatürk - den kannte am Münchner Gymnasium nur ich. Stolz war ich auf diese Münze. Und auf mein Wissen. Und auch ein bisschen Stolz auf Atatürk.

In den Sommerferien, wenn ich mit der Familie in der Türkei war, merkte ich schnell, dass ich nicht die einzige war, die stolz auf Atatürk war. Dort hängt der Gründer der modernen Türkei in jedem Zimmer. Mindestens einmal. Gerade, dass er nicht auch noch über den Toiletten hängt.

Mustafa Kemal, der später vom Parlament den Nachnamen Atatürk verliehen bekam, ist der Begründer der Republik Türkei. Auf den Trümmern des Osmanischen Reiches baute er ein Land auf, das er radikal nach westlichen Maßstäben ausrichtete. Das fing bei der Abschaffung von Sultanat und Kalifat an und hörte bei der Sprachreform noch lange nicht auf. Und das alles quasi im Alleingang!

Andere Bronze-Köpfe sah ich nicht, zumindest nicht beim Spaziergang an der Promenade von Marmaris, wo wir unsere Sommerurlaube verbrachten. Atatürk als Büste, fünf Meter weiter Atatürk auf einem Pferd, dann Atatürk als Wandrelief, gefolgt von Atatürk als Schlüsselanhänger und Atatürk auf einer Luftmatratze.

Doch je älter ich wurde, desto weniger stolz war ich auf Atatürk. Und nun scheinen sie ihn auch in der Türkei nicht mehr so zu verehren. Für Präsident Erdoğan und seine Anhänger ist Atatürk nicht mehr der Reformer und Befreiungskämpfer, sondern derjenige, der ihnen das Osmanische Großreich versaut hat. Was mich wiederum - aus Trotz - wieder stolz auf Atatürk macht. Es ist kompliziert.

Das besagte Atatürk-Medaillon gehörte einmal meiner Großmutter, einer Frau, die starb, als ich noch sehr klein war. Mit dem Wenigen, das ich von ihr weiß, stilisiere ich sie gerne zu einer Feministin nach meinem Geschmack. Das Endprodukt ist bestimmt zu einem Drittel wahr, zumindest aber wohlwollend an der Wahrheit entlang zusammengesponnen.

Sie war berufstätig (Agrarministerium in Ankara) und alleinerziehende Mutter, als sie meinen Großvater traf. Der war hinter ihr her wie der Teufel hinter der armen Seele, was sicher auch an ihren seltenen roten Haaren lag. Trotzdem ließ sie ihn ewig zappeln.