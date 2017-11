29. November 2017, 15:09 Uhr Den Haag Kriegsverbrecherprozess in Den Haag: General nach Urteil in Krankenhaus gestorben









Die Urteilsverkündung im letzten Kriegsverbrecherprozess vor dem Internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien ist unterbrochen worden.

Slobodan Praljak, einer der sechs Angeklagten, ist offenbar in einem Krankenhaus gestorben.

Seine Anwältin sagte dem Gericht, ihr Mandant habe Gift genommen.

Der vom UN-Kriegsverbrechertribunal zu 20 Jahren Haft verurteilte bosnisch-kroatische General Slobodan Praljak ist einem Agenturbericht zufolge in einem Krankenhaus in Den Haag gestorben. Das berichtete die kroatische Nachrichtenagentur Hina. Praljak hatte nach seiner Verurteilung eine Flüssigkeit getrunken.

Ihr Mandant habe "Gift genommen", sagte seine Verteidigerin daraufhin dem Gericht. Der Vorsitzende Richter unterbrach die Urteilsverkündung gegen sechs bosnische Kroaten. Praljak wurde von Ärzten medizinisch betreut und aus dem Gerichtssaal ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war unklar, ob Praljak tatsächlich Gift getrunken hatte. Richter und Anwälte reagierten bestürzt. Praljak war zuvor verurteilt worden und hatte dann auf Kroatisch gerufen: "Ich bin kein Kriegsverbrecher!"

Während des Bosnienkrieges (1992-1995) war Praljak Militärchef der bosnischen Kroaten. Im Berufungsverfahren hatte das Gericht bereits einige Urteile gegen die Führungsriege der bosnischen Kroaten wegen schwerer Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg bestätigt. Außer Praljak waren der ehemalige Regierungschef der selbstproklamierten Kroatischen Republik Herceg-Bosna, Jadranko Prlić, der ehemalige Verteidigungsminister desselben Pseudostaats, Bruno Stojić, sowie drei Militärs angeklagt.

Die sechs Angeklagten waren 2013 für schuldig befunden worden, an der Vertreibung bosnischer Muslime beteiligt gewesen zu sein, um ein kroatisches Territorium zu gründen. Die 25-jährige Haftstrafe gegen Prlić bleibt bestehen. Das urteilte das Gericht, bevor die Sitzung aufgrund des Zwischenfalls unterbrochen werden musste.

Wann die Sitzung fortgesetzt werden sollte, war unklar. Es sollte das letzte Urteil des Tribunals sein, das nach 24 Jahren zum Jahresende seine Arbeit abschließt. Das UN-Tribunal war das erste internationale Gericht für Urteile wegen Kriegsverbrechen in Europa nach 1945. Zu den 84 Verurteilten gehören die militärisch und politisch Verantwortlichen der schlimmsten Verbrechen.

Ex-Serbenführer Radovan Karadzic wurde 2008 an Den Haag ausgeliefert. 2016 wurde er unter anderem für den Völkermord von Srebrenica zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Der militärische Chef der bosnischen Serben, Ratko Mladic, war 2011 gefasst worden. Gegen den Ex-General verhängten die Richter erst in der vergangenen Woche eine lebenslange Haftstrafe. Heute steht niemand mehr auf der Fahndungsliste des UN-Gerichts.

Das kroatische Staatsfernsehen berichtete, dass Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic einen offiziellen Besuch in Island abkürze und die Regierung eine Krisensitzung abhalte. Kroaten haben die UN-Richter dafür kritisiert, an einem Urteil festzuhalten, dass der verstorbene kroatische Präsident Franjo Tudjman an einem Plan beteiligt gewesen sei, einen kroatischen Ministaat in Bosnien zu errichten. Tudjmans Sohn Miroslav sagte, Praljaks Vorgehen sei eine "Konsequenz seiner moralischen Position, das Urteil nicht zu akzeptieren, das nichts mit Gerechtigkeit oder Realität zu tun hat".