9. Juni 2018, 05:00 Uhr Cyber-Spionage Chinesische Hacker erbeuten US-Waffenpläne

Nach einem Zeitungsbericht sei der Hackerangriff im Auftrag der chinesischen Regierung erfolgt. Ziel war eine in der Entwicklung befindliche Anti-Schiffs-Rakete für U-Boote.

Chinesische Hacker haben einem Bericht zufolge im Auftrag ihrer Regierung geheime US-Pläne zur Entwicklung einer Rakete für U-Boot gestohlen. Die Washington Post berichtete am Freitag, einem Lieferanten der US-Marine seien bereits im Januar und Februar riesige Mengen an entsprechenden Daten entwendet worden.

Es soll sich um Pläne für eine Überschall-Antischiffsrakete für U-Boote gehandelt. Das gesamte Material könne als geheim eingestuft werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise. Allerdings seien Server des Vertragspartrners nicht ausreichend gesichert gewesen. Die Marine habe mit Unterstützung des FBI Ermittlungen eingeleitet.

Der Name der Vertragsfirma wurde in dem Artikel nicht genannt. Es hieß nur, dass sie für das Zentrum für Unterwasser-Seekriegsführung gearbeitet habe, das seine Zentrale im US-Bundesstaat Rhode Island hat.

US-Präsident Donald Trump befindet sich gerade mitten in einem Handelstreit mit China, in dem es auch um den Schutz geistigen Eigentums geht. Auf der anderen Seite versucht er China mit ins Boot zu holen, um auf dem am Dienstag beginnenden Gipfel zwischen ihm und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, Kim davon zu überzeugen, sein Atomprogramm zu beenden.