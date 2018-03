5. März 2018, 18:56 Uhr China Muskelmasse

Warum das militärische Wachstum der Volksrepublik China ein Grund zu größter Sorge sein muss.

Von Stefan Kornelius

Chinas schier unbegrenzte Ambitionen zeigen sich nicht nur im Machtanspruch der Führung der KP. Jeder relevante Beschluss des Nationalen Volkskongresses transportiert in der Unterzeile die Botschaft, dass es nun ernst wird mit Aufstieg und Führungswille des Landes. Der Deutungsanspruch gilt allen Chinesen im In- und Ausland, er gilt ihren Nachkommen, und er wird untermauert mit allem, was zu kaufen ist, mit allem was fliegt, schwimmt oder schießt.

Das militärische Wachstum der Volksrepublik kann nicht länger als Belanglosigkeit abgetan werden. China gibt zwar weit weniger als die USA für Rüstung aus. Aber dieses alljährlich vorgebrachte Argument zur Relativierung der beeindruckenden Budgetzahlen muss hinterfragt werden. Erstens sind gewaltige Summen, etwa für Entwicklung, Forschung und Pensionszahlungen, nicht im Budget enthalten. Und zweitens darf die Frage erlaubt sein, wofür die Armee ihr Geld verwendet: Die maritime Seidenstraße ist längst ein militärischer Aufmarschweg, im Südchinesischen Meer kann von der Freiheit der Seewege keine Rede mehr sein, und die Kapazitäten der Luftwaffe - vor allem mit neuer Raketentechnologie - haben keinen defensiven Charakter mehr.

China wächst militärisch unkontrolliert, und es gibt keine Gespräche mit den Nachbarn oder den USA zur Rüstungskontrolle. Stattdessen steigen Spannung und Misstrauen. Peking tut alles, um als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Klug ist das nicht.