29. Januar 2018, 18:56 Uhr Chancengleichheit Es bewegt sich etwas









Die Zahl der Schüler, die gute Leistungen trotz geringer Unterstützung von zu Hause schaffen, ist in Deutschland zuletzt stark gewachsen. Woran das liegt? An der Größe der Klassen jedenfalls nicht.

Von Paul Munzinger

Die erste Pisa-Studie aus dem Jahr 2000 wurde für Deutschland auch deshalb zu einem Schock, weil sie eines schonungslos offenlegte: In kaum einem anderen Land hängt Bildungserfolg so stark vom Elternhaus der Schüler ab. Die Chancen auch der sozial benachteiligten Schüler zu erhöhen gilt seither als größte Herausforderung deutscher Bildungspolitik. Zum Gelingen der darauf gerichteten Bemühungen hielt die jüngste Pisa-Studie von 2015 eine schlechte und eine gute Nachricht bereit. Die schlechte: Deutschland befindet sich in puncto Chancengerechtigkeit nach wie vor unter dem Schnitt der Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die gute: Die Zahl der Schüler, die trotz eines bildungsfernen Hintergrunds gute Leistungen erbringen, ist so stark gewachsen wie in kaum einem anderen Land der OECD. Es bewegt sich etwas.

Die wichtigste Voraussetzung ist das gemeinsame Lernen mit nicht benachteiligten Schülern

Gemeinsam mit der Vodafone Stiftung hat die OECD nun eine Studie nachgelegt, die es nicht bei der nackten Zahl belässt, sondern nach den Hintergründen fragt. Am Montag wurde sie in Berlin vorgestellt. Wie gelingt es, so formulierte es der OECD-Direktor für Bildung, Andreas Schleicher, den "Teufelskreis aus sozialer Benachteiligung und schwacher Bildungsleistung" zu durchbrechen? Welche Bedingungen begünstigen den Lernerfolg von Schülern, deren Eltern selbst wenig gebildet sind? Wie versetzt man Schüler in die Lage, ihren widrigen Bedingungen zu trotzen - eine Fähigkeit, die Forscher "Resilienz" nennen?

Die Studie gibt darauf zwei Antworten. Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg benachteiligter Schüler ist demnach das gemeinsame Lernen mit Schülern, die gute Startbedingungen aufweisen. Es gehe um eine "gute soziale Mischung", wobei die Studie offenlässt, wie genau diese den Lernerfolg beeinflusst. Es sei möglich, dass gute und schlechte Schüler einander unterstützen, aber ebenso, dass Schulen mit sozial bessergestellten Jugendlichen schlicht besser ausgestattet oder attraktiver für gute Lehrer seien. Denkbar sei auch, dass benachteiligte Jugendliche in gemischten Klassen mehr Aufmerksamkeit bekämen. Schleicher betonte, dass die Leistungssteigerungen der benachteiligten Schüler nicht auf Kosten der bessergestellten gingen. Es handle sich nicht um ein "Nullsummenspiel" - womit er das zentrale Argument der Gegner von Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen ansprach. Die zweite zentrale Voraussetzung, um die Chancengerechtigkeit zu erhöhen, ist der Studie zufolge ein positives Klima an der Schule. Positiv, das heißt hier: "geordnet und lernorientiert". Das betrifft zum einen den Unterricht, der dann etwas bringe, wenn es im Klassenzimmer nicht drunter und drüber geht. Und das betrifft die Frage, wer vor der Klasse steht. Offene Kommunikation und gute Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler könnten sich dann entfalten, wenn die Fluktuation im Kollegium niedrig sei - wenn das Vertrauen in bekannte Gesichter wachsen könne. Um Wechsel abzufedern, spricht sich die Studie für Mentorenprogramme aus. Erfahrene Lehrer sollten neuen Kollegen helfen, schnell eine Bindung zur Schule aufzubauen. Und damit auch die Schüler ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelten, seien Aktivitäten jenseits des Unterrichts förderlich - so wie sie in Ganztagsschulen angeboten werden. Die Investitionen in diese Schulen, eine der Lehren aus dem Pisa-Schock, haben sich also nach Ansicht der OECD gelohnt.

Zu verstehen, wie sich die Chancengerechtigkeit in der Bildung verbessern lasse, sei nicht nur für die Schüler wichtig, sagte Sebastian Gallander von der Vodafone Stiftung. "Sondern auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland." Bemerkenswert für dieses Verständnis ist auch, welche Faktoren der Studie zufolge kaum Einfluss auf den Erfolg sozial benachteiligter Schüler haben: Dazu gehört die Anzahl der Computer. Und dazu gehört, durchaus überraschend, auch die Größe der Klassen. Kleinere Gruppen erhöhten die Chancengleichheit nicht. Warum, können die Forscher nur vermuten. Womöglich liege es daran, dass Bildungspolitiker gerade dort, wo das soziale Umfeld schwierig ist, auf kleine Klassen setzten - und die Statistik so verfälschen.