9. Oktober 2017, 19:11 Uhr CDU und CSU Und plötzlich herrscht Einigkeit









Wie viele Flüchtlinge verkraftet Deutschland? Angela Merkel und Horst Seehofer haben 600 Tage lang sehr hart gestritten. Nun ist in zehn Stunden ein Wunder geschehen. Die Seite Drei über den Tag der Einigung.

Reportage von Nico Fried

Sie mag das überhaupt nicht, so neben ihm zu stehen. Die Kanzlerin wirkt dann immer noch ein bisschen kleiner. Erst recht, wenn der CSU-Vorsitzende besonders aufrecht steht, mit durchgedrücktem Kreuz und die Hände hinter dem Rücken verschränkt. So wie jetzt. Im Wahlkampf hat ein Kind Angela Merkel vor ein paar Wochen mal nach dem Unterschied zwischen ihr und Horst Seehofer gefragt. "Fast 30 Zentimeter", hat sie da geantwortet. Das war nicht nur so ein lockerer Spruch. Es ist ein Trauma. ...