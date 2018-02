9. Februar 2018, 19:07 Uhr CDU im Saarland Eine sehr saarländische Affäre









Die Landespartei von Annegret Kramp-Karrenbauer drängt den Landtagspräsidenten zum Rücktritt.

Von Susanne Höll , Frankfurt

Mag sein, dass sich Christdemokraten andernorts über den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD im Bund aufregen. Die Saar-CDU beschäftigt in diesen Tagen, in denen die meisten eigentlich nur Fasching feiern wollen, ein anderes, weitaus peinlicheres Sujet - die Zukunft ihres über die heimischen Grenzen nicht allzu bekannten Landtagspräsidenten Klaus Meiser. Der hat sich in eine veritable Krise manövriert, die seine Partei mitsamt der Vorsitzenden und inzwischen für höhere Ämter im Bund gehandelten Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer in Bedrängnis bringt.

Die Geschichte ...