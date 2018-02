1. Februar 2018, 18:53 Uhr CDU-Abgeordneter "Das darf kein Diktat sein"









Die CDU verweigert sich einer Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg, die mehr Frauen den Weg in den Landtag ebnen soll. Der Abgeordnete Karl Rombach erklärt sein Nein.

Interview von Josef Kelnberger , Stuttgart

In keinem deutschen Parlament sitzen so wenige Frauen wie in Baden-Württemberg - und nun verweigert sich die CDU-Fraktion einer Reform des Wahlrechts, die mehr Frauen den Weg in den Landtag ebnen soll. Die Grünen sind empört, in der CDU ist ein Machtkampf entbrannt zwischen Modernisierern und Traditionalisten. Ist die Landtags-CDU, zu 80 Prozent Männer, ein Hort von Machos? Ein Gespräch mit dem Schwarzwälder Abgeordneten Karl Rombach, 67.

Herr Rombach, was haben Sie gegen mehr Frauen im Landtag?

Gar nichts.

Warum verweigern Sie sich dann der mit den Grünen im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform? Bei einem Listensystem könnten die Landesparteien Frauen gezielt fördern.

Schauen Sie sich doch mal die folgenden Zahlen an. Im Europaparlament hat die CDU Baden-Württemberg fünf Mandate. Und siehe da, wir haben trotz Liste: nur eine Frau. Im Bundestag hat die CDU Baden-Württembergs 38 Mandate, und trotz Zweitstimme und Liste: nur drei Frauen.

Natürlich funktioniert die Liste nur, wenn die Partei auch gewillt ist, Frauen gezielt nach oben zu setzen.

Das mag sein. Aber für mich ist die Basisdemokratie der höchste Wert. Und den will ich nicht aufgeben. Der Beschluss der Fraktion ist unumstößlich. Im Übrigen ist meine Erfahrung aus vielen Gesprächen, dass sich Frauen gegen Quoten wehren. Keine Frau will eine Quotenfrau sein.

Der einzige Weg in den Landtag führt über eine Nominierung als Direktkandidat im Wahlkreis. Diese Wahlkreise sind offenbar Nährböden für Männerbünde.

Aber das stimmt doch nicht. Ich bin seit Jahrzehnten in der Politik tätig, meine Erfahrung im Gemeinderat und im Kreistag sagt mir: Wir tun uns insgesamt schwer, Frauen dazu zu bewegen, sich politisch zu engagieren. Wir haben bei uns in der Gemeinde wiederholt vergeblich Frauen angesprochen. Es wäre wünschenswert, dass sich mehr Frauen für die Politik begeistern, und dass Frauen auch wirklich Frauen wählen. Aber das darf kein Diktat sein.

Sie haben bei der Wahl 2016 Ihr Direktmandat an eine Frau von den Grünen verloren und sind über die Liste der besten Verlierer wieder in den Landtag gekommen. Hätte es schon eine separate Landesliste gegeben, wären Sie wohl rausgeflogen zugunsten einer Frau.

Das stimmt. Aber mir geht es nicht um mein persönliches Schicksal, wenn ich die Reform ablehne. Die Folge wäre doch gewesen, dass wir in der Region keinen CDU-Abgeordneten mehr gehabt hätten. Und das ist für mich wichtiger als das Thema Mann oder Frau: die regionale Verwurzelung des Abgeordneten.

Spricht die brüske Art, die Koalitionsvereinbarung aufzukündigen, nicht dafür, dass man es den Grünen mal zeigen wollte? Und dem eigenen Parteichef Strobl, der sich als Frauenförderer versteht?

Fakt ist, dass zuvor mindestens sechs Gespräche mit den Grünen in Arbeitsgruppen stattfanden. Auch die CDU-Frauen, die nun gegen uns protestieren, waren meines Wissens im Kontakt mit Kolleginnen aus der Fraktion. Diese Vorwürfe ärgern mich und stimmen mich nachdenklich. Im Übrigen haben die Grünen intern über die Reform abgestimmt, und es gab auch etliche Gegenstimmen.

Sind Sie sicher, dass die grün-schwarze Koalition hält?

Aber klar. Schauen Sie, ich bin Vorsitzender des Verkehrsausschusses und arbeite da mit dem grünen Minister Hermann zusammen. Und der galt ja nun wirklich nicht als Freund der CDU. Und trotzdem haben wir ein gedeihliches Miteinander.

Und Ihr Parteichef Strobl bleibt bis zum Ende der Legislaturperiode stellvertretender Ministerpräsident?

Natürlich ja. Aber die Emotionen sollten nicht noch einmal so hoch gehen wie diesmal. Was mich wirklich enttäuscht hat: dass sich Partei-Kolleginnen und -Kollegen aus dem Bundestag und dem Europaparlament in die Debatte eingemischt haben, obwohl es sie im Grund gar nichts angeht.