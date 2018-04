23. April 2018, 18:49 Uhr Bundeswehr Die schiere Not

Von der Leyens Einkaufsliste hat nichts mit Größenwahn zu tun.

Von Stefan Kornelius

Eine halbwegs vorzeigbare Bundeswehr würde sich jeder Experte gerne ein wenig schöner malen. Ausrüstung und Einsatzfähigkeit der Truppe sind nach Jahren des Sparens auf einem schockierend schlechten Stand, was sich nicht nur auf die Motivation der Soldaten auswirkt, sondern auch ein Politikum zu werden verspricht. Bundeskanzlerin Angela Merkel dürfte am Freitag bei ihrem Besuch in Washington heftige Kritik zu hören bekommen. Und der Nato-Gipfel im Frühsommer wird zum Scherbengericht für Deutschland.

Wenn nun aus dem Verteidigungsministerium eine beeindruckende Einkaufsliste für ...