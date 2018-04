20. April 2018, 18:55 Uhr Bundesverfassungsgericht Das Recht der Rechten

Mit einem Trick wollte Wetzlars Bürgermeister ein Karlsruher Urteil umgehen, um eine NPD-Veranstaltung verbieten zu können. Doch ihre Urteile seien auch in solchen Fällen zu befolgen, machten die Richter in deutlichen Worten klar.

Von Wolfgang Janisch , Karlsruhe

Die Pressemitteilung umfasst nur eine halbe Seite, aber das genügt, um die höchstrichterliche Empörung über den renitenten Oberbürgermeister von Wetzlar zum Ausdruck zu bringen. "Offensichtlich bestanden bei der Stadt Wetzlar Fehlvorstellungen über die Bindungskraft richterlicher Entscheidungen und den noch verbleibenden Spielraum für eigenes Handeln", schreibt das Bundesverfassungsgericht in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme, die zweite in dieser Causa. Der Rüffel aus Karlsruhe gilt einem Vorgang, der bisher ohne Beispiel ist: Ende März sollte in der Stadthalle der mittelhessischen Kommune eine Wahlkampfveranstaltung der NPD stattfinden, doch die Stadt verweigerte der Partei den Zugang - obwohl das Bundesverfassungsgericht per Eilbeschluss die Veranstaltung erlaubt hatte. Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) beteuerte hinterher, die NPD habe halt die Mietbedingungen nicht erfüllt, wegen fehlender Nachweise für Versicherungsschutz und Sanitätsdienst.

Doch Karlsruhe pochte auf Klärung durch die Kommunalaufsicht. Aber auch die Antwort des Regierungspräsidiums Gießen konnte das Gericht offenkundig nicht davon überzeugen, dass es hier nicht um einen Fall von Rechtsungehorsam eines Stadtoberhaupts gehe, sondern nur um eine lässliche bürokratische Panne. Das Regierungspräsidium hatte von einem "Dilemma" der Stadt gesprochen - zwischen der Karlsruher Anordnung und der berechtigten Sorge um den Schutz der Besucher durch Haftpflicht und Sanitäter. Das Gericht indes fordert nun Konsequenzen. Die Kommunalaufsicht solle sicherstellen, dass gerichtliche Entscheidungen befolgt würden, etwa durch "synchrones Monitoring" oder Anzeigepflichten der Kommunen bei Ablehnungen des Zugangs zur Stadthalle. Damit sollten "künftige Überforderungen" von Kommunen in solchen Situationen vermieden werden.

Widerborstige Stadtverwaltungen sollen also an die kurze Leine genommen werden. Dass die Richter hier so entschieden reagieren, hat mit der Sorge um eine Erosion des Vertrauens in ihre Institution zu tun. Wetzlar ist vorerst ein Einzelfall. Aber dass ein Stadtoberhaupt mit einem "Signal gegen rechts" kommunalpolitisch punkten will, sich dafür aber über die höchstrichterliche Erlaubnis einer politischen Veranstaltung hinwegsetzen müsste - diese Konfliktlage kommt immer häufiger vor.