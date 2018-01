15. Januar 2018, 20:16 Uhr Bundesverdienstkreuz für Joseph F. Dunford Hohe Auszeichnung für US-General

US-General Joseph. F Dunford kann sich in Zukunft eine deutsche Auszeichnung an seine Uniformjacke heften: Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabes der US-Streitkräfte erhält das Bundesverdienstkreuz.









Joseph F. Dunford bekommt in Brüssel das deutsche Bundesverdienstkreuz verliehen. Die Verleihung ist auch ein Signal an US-Präsident Donald Trump, der die Nato wiederholt in Frage gestellt hat.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Volker Wieker, der deutsche Generalinspekteur, hat eine recht klare Vorstellung davon, welche Führungsqualitäten er sich in der "aktuellen Lage" dort wünscht, wo die Supermacht USA ihre Entscheidungen trifft. Nötig sei der "richtige Instinkt und ein gründliches Verständnis strategischer Herangehensweisen", erläutert der deutsche General am Montag während einer kleinen Feier in Brüssel. Er erinnert auch an die entscheidende Bedeutung von "Zusammenhalt, Partnerschaft, Multilateralismus und Solidarität". Für eine Aufzählung der Dinge, die US-Präsident Donald Trump vermissen lässt oder verachtet, wäre das kein ...