Von Miguel Helm

Eigentlich wollte ich Fußball gucken, als Angela Merkel zum ersten Mal in mein Leben trat. Ich war zehn, natürlich war da Sport gucken auf DSF interessanter als Politik in der ARD. Ich hatte ja auch keine Ahnung davon. An diesem Septemberabend 2005 hatte sich aber meine ganze Familie vor dem Fernseher versammelt, selbst meine Uroma, die kein Wort Deutsch verstand. Ich quetschte mich zwischen sie und meinen Vater. Ich quengelte, wollte umschalten. Mein Vater drehte sich um, schwieg mit bösem Blick, wie er das machte, wenn er pädagogisch wurde. "Miguel, das ist wichtig. Das ist Politik. Das ist deine Zukunft", sagte er dann.

Meine Zukunft war also eine überschminkte Frau mit rekordverdächtig weit nach unten gezogenen Mundwinkeln. Das dachte ich damals. Mittlerweile bin ich 22 Jahre alt. Mehr als die Hälfte meines Lebens ist Angela Merkel schon Bundeskanzlerin, die einzige, die ich bewusst erlebt habe. Und seit Sonntag steht fest: Auch die nächsten vier Jahre wird sie die Frau sein, die Deutschland regiert. Am Ende der nächsten Legislaturperiode werden es dann wohl 16 Jahre unter Merkel sein. Wer so lange an der Macht ist, bestimmt nicht nur Politik, sondern auch wie Politik im Alltag stattfindet, wie darüber diskutiert und gestritten wird. Das gilt vor allem für meine Generation, die keine andere Kanzlerin kennt. Für die Demokratie in Deutschland hat das Folgen, gefährliche Folgen, aber dazu später mehr.

Merkel wollte nicht streiten - und erfand damit einen neuen Politikstil

Meine Eltern erzählen mir bis heute gern, wie ich damals am Wahlabend 2005 zum ersten Mal Politik im Fernsehen sah. Angela Merkel hatte die Wahl gewonnen, aber der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder wollte das nicht wahrhaben, war in Rage. "Man muss die Kirche doch mal im Dorf lassen." Merkel werde nicht Bundeskanzlerin, Punkt, sagte Schröder. Merkel ließ ihn machen, Schröder stellte sich als Sieger dar, der er nicht war, sondern sie, Merkel. Mein Vater erklärte mir das. Ich fand es merkwürdig. Aber weil mein Vater ganz aus dem Häuschen war vor Amüsiertheit, kicherte ich mit. Ich fragte mich: Warum verteidigt sich Merkel nicht? Warum greift sie nicht selber an? Merkel wollte das nicht, Merkel wollte nicht streiten. So habe ich es zumindest damals wahrgenommen.

Merkels Verständnis von Politik ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Man kann sicherlich sagen, sie macht Politik ohne viel Krach, ruhig, ja friedlich. Fetzten sich Gerhard Schröder und Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt in ihren Wahlkämpfen, waren Merkels Wahlkämpfe eher harmonische Veranstaltungen. Man erinnere sich an das TV-"Duell" vor zwei Wochen zwischen der Kanzlerin und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz.

Für Merkel ist Politik kein Streit, sie macht Politik wie eine Geschäftsfrau. Nur diejenige Ware stellt sie ins Schaufenster, bei der sie Nachfrage erwartet. Die Ware, das war nach der Nuklearkatastrophe in Fuskushima 2011 das Verbot von Kernkraftwerken und vor ein paar Monaten erst die Ehe für alle. Man kann das Geschäftssinn nennen, ja auch politische Beweglichkeit. Oder Prinzipienlosigkeit.

Ich nahm die Bundeskanzlerin bewusster und häufiger wahr, je älter ich wurde. Ich sah sie oft neben meinem Nutella-Brot und meinem Kakao auf dem Frühstückstisch. Sie war ständig in der Zeitung. Meistens überflog ich die Überschriften, der Name Merkel tauchte immer öfter zusammen mit dem Wort Krise auf. Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, Immobilienkrise. Dann redeten meine Lehrer ständig darüber. Zur Weltwirtschaftskrise kamen irgendwann der arabische Frühling, Bürgerkriege in Libyen und Syrien, Terror in Europa und die NSU-Morde in Deutschland. Die Ordnung der Welt, so wie ich sie bisher kannte, ribbelte sich auf wie ein Wollpullover, bei dem die Masche fallen gelassen wurde. Ich machte mir außerhalb von der Schule keine Gedanken, keiner verlangte es von mir, zuhause redeten wir darüber kaum. Im Schaufenster der Geschäftsfrau Merkel waren keine Diskussionsangebote, keine kontroversen Ideen für die Zukunft.