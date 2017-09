24. September 2017, 12:10 Uhr Bundestagswahl Warum das Projekt "Kanzler Schulz" nicht funktioniert hat









Der SPD-Kandidat hatte mit seinen Karriereplänen lange Erfolg. Dann lief einiges schief. Auch weil Berlin nun mal nicht Brüssel ist.

Von Christoph Hickmann

Für den Weg aus dem "Murrhardter Hof" hinaus braucht Martin Schulz in etwa so lang, wie er hinein gebraucht hat. Auf dem Hinweg, einmal quer über den Stuttgarter Wilhelmsplatz, waren es die örtlichen Genossen, die vor der SPD-Landesgeschäftsstelle erst ein Gruppenfoto wollten und dann, natürlich, noch um Einzelbilder mit dem Kandidaten baten, woraufhin zwei vorbeispazierende Frauen mit Kopftuch aufmerksam wurden: Herr Schulz, könnte ich vielleicht auch ein Foto mit Ihnen...?

Ein paar Maultaschen und eine Apfelschorle später stellen sich Schulz nun, am Dienstagmittag, auf dem Weg aus dem Restaurant erst der Kellner, dann der Chef und schließlich ein Gast in den Weg: Würden Sie vielleicht für ein Foto... ? Es müssen Momente wie diese sein, aus denen Martin Schulz, 61, die Kraft zieht, bis zuletzt zu behaupten, dass er Bundeskanzler werde.

Schulz, der Kandidat: Daran hat man sich ja mittlerweile gewöhnt. Schulz auf Selfies, auf Plakaten, auf den Bildschirmen und Marktplätzen der Republik, vor Rednerpulten, Großleinwänden und Kurzwarengeschäften. Über dieser Gewöhnung ist ein wenig in Vergessenheit geraten, dass ein Kanzlerkandidat Schulz noch vor einem Jahr für die allermeisten schlicht nicht denkbar war - und zwar auch für solche nicht, die ihr Geld damit verdienen, über Politik zu räsonieren oder sie zu betreiben. Die Geschichte dieser Kandidatur, daran lohnt es noch einmal zu erinnern, war eine ganz und gar unwahrscheinliche.

Den bärtigen Menschen aus Brüssel? Kennt kaum einer, kann man nicht auf Plakate drucken und in kein Duell mit der Merkel schicken - und überhaupt macht das doch eh der Sigmar Gabriel. So ungefähr klang das. Martin Schulz selbst allerdings hat früh begonnen, an den Kandidaten Schulz zu glauben. So ging das immer wieder in seiner Karriere, die nur auf den ersten Blick wie der leicht chaotisch mäandernde, am Ende überraschend erfolgreiche Weg eines Schulabbrechers nach ganz oben wirkt. Tatsächlich hat Schulz, zumindest in den vergangenen Jahren, schon einen Plan gehabt, wenn die anderen noch über ihn grinsten. Und die Pläne haben funktioniert, lange Zeit zumindest.

Zum Beispiel vor einigen Jahren, als Schulz, damals Fraktionschef der Sozialisten im Europaparlament, mit einem vermeintlich verrückten Plan durch die Berliner Redaktionen lief: Er wolle, so verkündete er seinen verblüfften Zuhörern, Parlamentspräsident werden, dieses Amt politisieren und auf Augenhöhe mit den Staats- und Regierungschefs agieren.

Welchen Anteil hat Sigmar Gabriel an den Schwierigkeiten des Kanzlerkandidaten?

Gut, dachten da die meisten in Berlin, soll er mal machen - schließlich waren die Vorgänger in diesem Amt eher so etwas wie paneuropäische Grüßonkel gewesen. Doch was machte Schulz? Wurde 2012 Parlamentspräsident, politisierte das Amt in einer nicht für möglich gehaltenen Weise und agierte (beinahe) auf Augenhöhe mit den Staats- und Regierungschefs.

Als Nächstes erzählte er in Berlin, nun wolle er europäischer Spitzenkandidat der Sozialisten für die Europawahl 2014 werden und diese Wahl zu einer Abstimmung über die Spitze der EU-Kommission machen - der Sieger werde dann am Ende Kommissionschef. Alles klar, dachte man, jetzt wird er ein bisschen größenwahnsinnig, der Herr Präsident. Und was geschah? Schulz wurde Spitzenkandidat, die Wahl wurde zur Abstimmung über die Kommissionsspitze, und sein siegreicher Gegenkandidat Jean-Claude Juncker wurde Chef der Kommission. Wieder hatte Schulz' Plan funktioniert - nur dass er selbst am Ende nicht allzu viel davon hatte. So sah es zumindest aus. Allerdings könnte man es auch so sehen, dass der eine Plan schon den Keim des nächsten in sich trug, die europäische Spitzenkandidatur also notwendige Voraussetzung für die Kanzlerkandidatur war. Schließlich hatte die Kampagne dazu geführt, dass ihn nun außerhalb von Berlin und Brüssel ein paar Leute kannten.