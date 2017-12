1. Dezember 2017, 07:15 Uhr Bundestagswahl SPD will sich mit der Regierungsbildung Zeit lassen

SPD-Chef Sigmar Gabriel nach einer Pressekonferenz in Stuttgart (Archivbild).









Zehn Wochen sind seit der Bundestagswahl bereits vergangen. Trotzdem bittet sich die Partei Bedenkzeit aus, bevor sie über eine neue große Koalition verhandelt.

Mehr als zwei Stunden lang saßen die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Donnerstagabend mit Bundespräsident Steinmeier zusammen. Danach verschwanden sie kommentarlos in ihren Limousinen in die Nacht. Über den Inhalt des Treffens hatten sie Stillschweigen vereinbart. Erst am Freitag wollen die Parteiengremien intern über die Möglichkeiten für eine große Koalition beraten.

Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel ließ jedoch noch am Abend im ZDF durchblicken: Er sieht seine Partei nicht unter Zeitdruck. "Keiner darf erwarten, dass das schnell geht", sagte er mit Blick auf mögliche Sondierungen. Die Union forderte er auf, jetzt zu zeigen, "was sie denn will".

Offenbar war das nicht nur seine eigene Meinung. Auch SPD-Vize Olaf Scholz sagte, seine Partei werde sich Zeit lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung, so Hamburgs Erster Bürgermeister bei Maybrit Illner. "Die Frage, was zu tun ist, kann deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden."

CDU drängt SPD zu schnellen Koalitionsgesprächen

Anders sieht man das bei der CDU. Deren parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, drängt zur Eile. Union und SPD sollten "jetzt möglichst rasch" Koalitionsverhandlungen aufnehmen, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Oldenburger Nordwest-Zeitung. "Denn Politiker und Parteien werden gewählt, um zu gestalten, und nicht, um sich mit sich selbst zu beschäftigen."

Ähnlich hatte sich schon Bundespräsident Steinmeier geäußert, der immerhin bis vor kurzem aktives Mitglied der SPD war. Als "Jamaika" platzte, redete er allen Parteien ins Gewissen: "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält." Mit dem Treffen wollte er nun erreichen, dass offizielle Gespräche zwischen CDU, CSU und SPD in Gang kommen.

Die Unionsspitze befürwortet eine Fortsetzung der großen Koalition, um angesichts der nationalen und internationalen Probleme eine stabile Regierung zu bilden. Kanzlerin Merkel will eine Minderheitsregierung und Neuwahl vermeiden, um innerparteilichen Kritikern keine Nahrung zu geben. Die SPD hatte sich nach ihren dramatischen Verlusten bei der Bundestagswahl zunächst auf die Oppositionsrolle festgelegt. Inzwischen schließt sie die Duldung einer Minderheitsregierung der Union oder eine Fortsetzung von Schwarz-Rot nicht mehr aus.