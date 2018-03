Nun ist es offiziell: Sigmar Gabriel muss seinen Stuhl am Kabinettstisch räumen. An diesem Donnerstag teilte der bisherige Außenminister in einer Erklärung mit, dass er der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören werde. Darüber hätten ihn die wohl künftige SPD-Chefin Andrea Nahles und der kommissarische Parteivorsitzende Olaf Scholz informiert.