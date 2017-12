1. Dezember 2017, 12:10 Uhr Bundestagswahl Schulz nennt erste Bedingungen für Gespräche mit der Union









Aus Berlin sickert durch, dass SPD und Union "ergebnisoffen" miteinander reden wollen. Im "Spiegel" benennt der SPD-Parteichef schon einmal Kernanliegen seiner Partei.

Die Chefs von Union und SPD sind offenbar bereit zur Aufnahme von Gesprächen, um den politischen Stillstand in Deutschland aufzulösen. Das sei ein Ergebnis aus der Runde der Parteichefs mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend gewesen, berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa übereinstimmend am Freitag.

Man habe in der Runde mit Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) auch über die Möglichkeit einer Minderheitsregierung gesprochen. Die Modelle in anderen europäischen Ländern seien aber nicht auf Deutschland übertragbar, weil es dort um Minderheitsregierungen gehe, die von Parteien aus dem gleichen politischen Lager unterstützt würden.

Bei der SPD müssen sowohl der Parteivorstand als auch der Bundesparteitag der Aufnahme von Sondierungsgesprächen zustimmen. Die SPD-Spitze will sich auf dem Bundesparteitag Ende kommender Woche grünes Licht für die Aufnahme von ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung geben lassen.

Schulz nennt erste Bedingungen

Dem Spiegel nannte SPD-Parteichef Martin Schulz derweil erste Bedingungen für Gespräche mit der Union - welcher Art auch immer. Eine tiefgreifende Reform der Europäischen Union und des deutschen Sozialsystems erklärte er zu Kernanliegen für die anstehenden Gespräche: "Die deutsche Europolitik muss sich ändern", sagt Schulz in dem am Samstag erscheinenden Interview. "Eine positive Antwort auf Emmanuel Macron zu geben wird ein Kernelement bei jeder Verhandlung mit der SPD sein." Schulz fordert die Einführung einer gemeinsamen europäischen Steuerpolitik sowie die Ernennung eines EU-Finanzministers. Zudem seien eine gemeinsame europäische Sozialpolitik sowie einheitliche Standards in der Wirtschaftspolitik erforderlich. "Wir brauchen eine Neugründung Europas", sagt Schulz.

Innenpolitisch werde seine Partei eine umfassende Erneuerung des Pflegesystems sowie der Gesundheitsversorgung zur Bedingung einer möglichen Regierungsbeteiligung machen. "Die Zwei-Klassen-Medizin muss abgeschafft werden", sagt der SPD-Chef. Deutschland brauche zudem eine "Bildungsrevolution". "Das sind die Projekte, mit denen wir Deutschland aus seinem Dornröschenschlaf wecken müssen", so Schulz.

Schulz warnte seine Parteifreunde davor, zu früh über Posten zu sprechen: "Ich kann nur jedem raten, zum jetzigen Zeitpunkt nicht über die Vergabe von Ministerien für sich selbst oder an andere zu spekulieren oder spekulieren zu lassen." Der SPD-Chef kündigt für den Fall einer Zusammenarbeit mit der Union einen kantigeren Kurs seiner Partei an: "Wir sind eine stolze und selbstbewusste Partei. Aus diesem Stolz heraus sollte die SPD handeln, nicht aus Angst."