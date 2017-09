24. September 2017, 14:57 Uhr Bundestagswahl "Ich geh mal Kaffeemachen, wa?"

Die einen sagen: So gehetzt wurde lange nicht im Wahlkampf. Die anderen sagen: Das war doch entspannt, fast langweilig. Unsere Autoren waren im Wahllokal, um zu schauen, wie Deutschland wählt.

Von Benedikt Peters , Berlin, und Jana Anzlinger

Er ist früh dran an diesem Morgen. Um kurz nach neun kommt Cem Özdemir ins Wahllokal 202 in der Gustav-Meyer-Schule in Berlin Kreuzberg. Vor ihm hat sich eine Wand aus Kameras und Mikrophonen aufgebaut, eifriges Klicken setzt ein. Als er den Wahlhelfern einzeln die Hand gibt, macht einer von ihnen gleich klar, wer hier das Sagen hat: "Ihren Ausweis müssen se mir aber schon zeigen", sagt eine ältere Dame im blauen Wollpullover. Özdemir lächelt, holt seinen Pass hervor und verschwindet in der Wahlkabine.

Die Bundestagswahl läuft an diesem Morgen in Berlin langsam an. Um neun Uhr sind die Straßen noch leer, ein grauer Schleier liegt über der Stadt, wie so oft. Auf den Bürgersteigen im Stadtteil Neukölln weichen Wahlaufrufe der Linken langsam im Nieselregen auf. Die Partei hat hier gestern noch einmal intensiv Straßenwahlkampf gemacht. Auch in den Wahllokalen ist bis zehn Uhr noch nicht viel los. "Ich geh mal Kaffeemachen, wa?", sagt eine Wahlhelferin in der Gustav-Meyer-Schule.

Özdemir ist der Spitzenkandidat, der an diesem Wahltag als erster seine Stimme abgibt. Martin Schulz wählt etwas später am Morgen in seiner Heimatstadt Würselen, die Bundeskanzlerin erst am frühen Nachmittag. Viele andere Spitzenpolitiker haben bereits per Briefwahl abgestimmt, teilen die Parteizentralen mit.

Als Özdemir aus der Wahlkabine kommt, gibt er sich entspannt, fast so, als falle eine Last von ihm ab. Er gehe jetzt erst einmal in Ruhe mit der Familie frühstücken, sagt er - die sei in den letzten Wochen viel zu kurz gekommen. Doch schon einen Moment später bröckelt die souveräne Fassade: Als ihn ein Journalist fragt, ob er mit einem guten Ergebnis für die Grünen rechne, wird Özdemir etwas brüsk. "Ich bin Politiker und kein Demograph."

Die Abstimmung verläuft so skandalfrei wie schon der Wahlkampf zuvor

Viel war im Vorfeld darüber gesprochen worden, dass dies keine Wahl ist wie jede andere. Mit der AfD wird zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren eine Rechtsaußenpartei ins Parlament einziehen. So historisch diese Wende sein mag - auf den Straßen und in den Wahllokalen ist davon kaum etwas zu spüren. Die Abstimmung selbst verläuft so ruhig und skandalfrei wie schon der Wahlkampf zuvor.

Am Vormittag postet ein FAZ-Journalist auf Twitter ein Foto von einem Plakat aus einem Frankfurter Wahllokal. Angeblich wird darauf der AfD-Politiker Alexander Gauland als "rassistischer Hetzer" bezeichnet, genau ist das auf dem Bild nicht zu erkennen. Beim Frankfurter Wahlamt weiß man davon nichts, eine offizielle Beschwerde ist nicht eingegangen, offenbar wird das Plakat nach Protesten abgenommen. Wenn es ein Skandälchen gab, dann hat es sich schnell wieder erledigt.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit hat diesmal insgesamt 47 Wahlbeobachter nach Deutschland geschickt, so viele wie nie zuvor. Als Misstrauensvotum will man das bei der OSZE aber nicht verstanden wissen, eher als Zeichen dafür, dass die deutsche Demokratie gut funktioniert. Im März hatte die Bundesregierung die OSZE zur Bundestagswahl eingeladen, die daraufhin gleich zwei Delegationen entsandte. Die Leiterin einer der beiden Delegationen ist am Morgen in Berlin unterwegs. Sie spricht mit Wahlhelfern in Berlin und bestätigt den Eindruck, dass alles ruhig und geordnet abläuft. 15 weitere Stimmlokale will sie an diesem Tag noch besuchen.