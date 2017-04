19. April 2017, 14:45 Uhr Bundestagswahl Frauke Petry: Stehe nicht als Spitzenkandidatin der AfD zur Verfügung









In einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite äußert sich die AfD-Vorsitzende eindeutig: Sie will die Partei nicht in den Bundestagswahlkampf führen, auch nicht in einem Team.

AfD-Chefin Frauke Petry hat den Verzicht auf eine alleinige Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl erklärt. Sie begründete diesen Schritt am Mittwoch in einer Videobotschaft auf ihrer Facebookseite mit innerparteilichen Streitigkeiten. Sie stehe auch nicht für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung, erklärte sie weiter. Erst müssten "drängende Sachfragen" wie die grundsätzliche Ausrichtung der Partei diskutiert werden, unabhängig von Personalfragen.

Die Entscheidung kommt kurz vor dem mit Spannung erwarteten Parteitag der AfD, der am Wochenende in Köln stattfinden wird. Er gilt als wichtige Wegmarke für die weitere Ausrichtung der Partei. Hier soll das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschiedet und über die Spitzenkandidatur entschieden werden.

Bisher galt Parteichefin Frauke Petry als aussichtsreichste Kandidatin, um die Partei in den Wahlkampf zu führen - allerdings ist sie innerparteilich zunehmend umstritten. Verschiedene Parteigremien hatten sich zuletzt für eine Teamlösung ausgesprochen. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, dass Petry von der Parteiführung ausgeschlossen werde und es bereits Absprachen über ein Spitzenteam ohne sie gebe.

Im Vorfeld des Parteitags hatte Petry mit einem Antrag für Wirbel gesorgt, mit dem sie die weitere strategische Ausrichtung der Partei festlegen will. So soll der Parteitag darüber abstimmen, ob die AfD mittelfristig bereit ist, in Koalition mit anderen Parteien zu gehen. Petry stellt sich damit gegen den von Gauland und anderen in der Partei vertretenen Weg der "Fundamentalopposition". Gespräche über eine gemeinsame Spitzenkandidatur der beiden waren laut Gauland an Petry gescheitert.

Anhänger des rechtsnationalen Flügels, als dessen bekanntester Vertreter der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke gilt, hatten Petry vorgeworfen, sie versuche mit dem Antrag die Partei zu spalten.