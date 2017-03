4. März 2017, 09:19 Uhr Bundestagswahl Cem Özdemir: "Wir wollen das beste Ergebnis unserer Geschichte holen"









Feedback

Anzeige

Die Umfragen sehen nicht gut aus für die Grünen. Spitzenkandidat Cem Özdemir will deshalb aufzeigen, worum es wirklich geht.

Interview von Stefan Braun

SZ: Vor sechs Monaten zwölf Prozent, heute sieben bis acht: Warum sind die Grünen zurzeit so gar nicht en vogue?

Cem Özdemir: Wenn die Umfragen schlecht sind, muss man kämpfen. Unser Ziel bleibt: Wir wollen das beste Ergebnis unserer Geschichte holen. Also mehr bekommen als die 10,7 Prozent, die wir 2009 erreicht haben. Jetzt liegt es an uns, auch diejenigen zu gewinnen, die noch nie grün gewählt haben, es sich aber vorstellen können. Und wenn diese Leute nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen.

Was soll das heißen?

Das heißt durchs Land zu fahren, an Haustüren zu klingeln, zu Gesprächen einladen, auf Plätzen sein, mit den Menschen reden. Deutschlandreise, auch in Unternehmen. Zuhören und erklären, was wir für die Menschen tun wollen.

Anzeige

Das beantwortet nicht die Frage, warum es so mau aussieht für die Grünen.

Auch wenn uns der aktuelle Zwischenstand nicht gefallen kann - es ist doch spannend, wenn jetzt einiges wieder in Bewegung ist. Bis zum Herbst kann noch viel passieren. Im Übrigen gibt es erste kleine Frühlingszeichen, auch in den Umfragen. Es wird in diesem Wahlkampf noch eine deutliche Zuspitzung und mehr Kampflust geben. Dazu kann ich allerdings eines versprechen: An der Schlammschlacht anderer werden wir uns nicht beteiligen.

Schlammschlacht?

Nehmen Sie die aktuellen Attacken zwischen SPD und Union. Die CSU spricht schon von den Schulz-Fakes und will diese angeblich aufdecken. Absurd. Das ist kein guter Start und genau der Kern dessen, warum viele keine Hoffnung mehr in die Politik setzen. Wir schimpfen zu Recht über Donald Trumps Wahlkampf. Aber glaubwürdig ist nur, wer nicht mit dem gleichen Mist anfängt.

Union gegen SPD, Merkel gegen Schulz - auf diese Zuspitzung läuft derzeit alles hinaus. Und die Grünen verschwinden zwischen den Elefanten.

Wenn sich vieles auf den Kampf ums Kanzleramt fokussiert, wird es für die kleineren Parteien schwerer. Das heißt, dass wir kreativer, mutiger, vielleicht auch mal lauter werden müssen, ohne dabei schrill zu klingen. Unser Vorteil ist, dass es nicht mehr viele Fans einer großen Koalition gibt, weil die an vielen Stellen Stillstand bedeutet. Egal, ob unter Merkel oder Schulz. Bei allem Charme von Schulz: der Mann braucht dringend mehr Grün. Sonst kommt mit ihm das Gleiche in Rot, was bislang Schwarz war.

Immer zentraler wird aber die Frage, ob Merkel bleibt oder gehen muss. Können Sie wirklich die gleiche Distanz zu Merkel und Schulz halten?

Wir müssen für unsere Ziele kämpfen. Martin Schulz hat zum Umwelt- und zum Klimaschutz bislang genauso wenig gesagt wie Angela Merkel. Gleichwohl haben wir nie erklärt, dass uns alle gleich lieb seien. Wir haben immer gesagt, dass uns, wenn wir die Programme nebeneinander legen, die SPD näher ist als die Union. Das steht außer Frage.

Auf der anderen Seite müssen alle demokratischen Parteien in der Lage sein, zusammenzuarbeiten. Heute weiß niemand, wie die Wahl ausgeht. Und ich bin strikt dagegen, so lange wählen zu lassen, bis uns das Ergebnis passt.

Die Lage ist für die Grünen so schwierig, weil Martin Schulz Lust auf das Neue weckt. Da wirken Sie und Ihre Co-Spitzenkandidatin ziemlich altbacken. Was können Sie dagegen tun?

Man kann es konkret machen: Robert Habeck ist ein riesiges Talent. Und er wäre sicher ein guter Spitzenkandidat gewesen. Aber wette mit Ihnen: Wenn er jetzt hier sitzen würde, dann würden Sie fragen: Wäre Özdemir nicht der bessere, weil er einer der bekanntesten Oppositionspolitiker ist?

Die Gründe liegen tiefer. Ich kann Bedenken und Unmut über die Umfragen verstehen, mir passen sie auch nicht. Daraus kann es nur eine Lehre geben: Wir müssen deutlich machen, was auf dem Spiel steht, und das geschlossen.