5. März 2018, 18:56 Uhr Bundesregierung Bayerische Gesandte

Von Markus Balser , Michael Bauchmüller , Stefan Braun , Berlin/München

Der Parteivorsitzende war gut gelaunt. "Wir freuen uns jetzt alle miteinander auf die Realisierung des Koalitionsvertrages", sagte Horst Seehofer am Montagnachmittag in München. Dabei stellte er dann auch gleich persönlich die Menschen vor, die das "alle miteinander" verkörpern sollen für die CSU in der großen Koalition in Berlin. Es sind drei Minister und eine Staatsministerin. Der bisherige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer leitet das Verkehrsressort, Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller, Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung wird Dorothee Bär. Neue Staatssekretäre sollen Thomas Silberhorn (Verteidigung) und Stephan Mayer (Innen/Bau/Heimat) werden. Bekanntlich wird Seehofer selbst Bundesminister für Innen, Bau und Heimat.

Der künftige Verkehrsminister Andreas Scheuer gilt als heimlicher Gewinner des Koalitionspokers. Eine Weile sah es so aus, als würde der Niederbayer aus Passau wegen des regionalen Proporzes innerhalb der CSU bei der Vergabe der Ministerposten in Berlin leer ausgehen. Doch die Beförderung der Konkurrentin Dorothee Bär zur Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt machte den Weg für den 43-Jährigen frei. Sein künftiges Ministerium kennt Scheuer schon: Von 2009 bis 2013 war er dort Parlamentarischer Staatssekretär unter Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU). Dann wurde er CSU-Generalsekretär in München.

Im Verkehrs- und Digitalministerium erwartet den Politologen und Soziologen einer der schwersten Jobs in der künftigen großen Koalition. Scheuer muss vor allem den eskalierenden Streit um Fahrverbote und die drohenden Kosten für die Nachrüstung von Millionen Dieselautos befrieden. Zuletzt hatte er sich gegen jene Fahrverbote ausgesprochen, die das Leipziger Bundesverwaltungsgericht in der vergangenen Woche mit seinem Urteil in deutschen Städten ermöglichte. Im Ministerium hofft man auf einen Stimmungswandel.

Scheuer gilt als umgänglicher als sein Vorgänger Alexander Dobrindt, der das Ministerium mit einem engen Zirkel Vertrauter geleitet und damit selbst hochrangige Ministerialbeamte vor den Kopf gestoßen hat. Noch-CSU-Chef Horst Seehofer fordert von Scheuer auch, das Thema Digitalisierung stärker zu besetzen. Der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Deutschland gilt als eines der wichtigsten Ziele der großen Koalition. Zudem soll Scheuer die Einführung des CSU-Prestigeprojekts Pkw-Maut vorantreiben. Sie wurde zwar vom Bundestag beschlossen, taucht im Koalitionsvertrag aber nicht mehr auf.

Geht es um das große Ganze, sind Gerd Müller viele Mittel recht. Einmal legt der Entwicklungsminister mitten in der Kabinettssitzung einen Teebeutel auf den großen Kabinettstisch - und erklärt den Teebeutel zu Deutschland. Der Rest des Tisches, das sei die große weite Welt, für die auch Deutschland in Zeiten der Globalisierung Verantwortung trage. Obwohl es im Verhältnis nur so klein ist. Müller erzählt diese Anekdote gern. "Eine Welt ohne Hunger ist möglich", das ist so ein typischer Müller-Satz, oder: "Wir feiern hier nicht die letzte Party auf dem Planeten." Der 62-Jährige hat sich in der zurückliegenden Bundesregierung als permanenter Mahner etabliert, als das schlechte Gewissen der Regierung. Dass zu der üblichen Entwicklungshilfe vermehrt auch die Bekämpfung sogenannter Fluchtursachen kam, hat dem Ministerium nicht geschadet. Nie war sein Etat so groß wie heute.

Müller hat dafür eine bemerkenswerte Doppelstrategie hingelegt: Einerseits musste der Weltenretter Müller Verständnis für jeden aufbringen, der aus Krisenregionen nach Deutschland kommt. Andererseits musste der CSU-Politiker Müller die Obergrenze mittragen, die seine Partei für die Aufnahme von Flüchtlingen verlangte. Den inneren Widerspruch kleidete er kunstvoll in Wortgirlanden. Er flog nie auf.

Das wird die zweite Legislaturperiode für den bayerischen Schwaben schwieriger machen. Die CSU wird ihm abverlangen, sich klarer zu positionieren, schon mit dem eigenen Parteichef am Kabinettstisch. Und Mahnungen allein werden nun auch nicht mehr reichen. In seiner ersten Amtszeit hat Müller viele große Ziele formuliert, für eine bessere Welt, für eine gerechtere Globalisierung. Viele klangen gut. Jetzt müssen seinen großen Worten Taten folgen.

Die 39-Jährige ist die jüngste in diesem Quartett. Unerfahren aber ist Dorothee Bär keineswegs. Gefühlt arbeitet sie schon seit Ewigkeiten in der CSU, sie hat die Junge Union durchlebt, den RCDS an der Uni durchlaufen und zählt zu den CSU-Frauen, die es in Sachen Netzwerk mit den männlichen Kollegen längst aufnehmen können.

Wirklich Karriere macht sie vor allem, seit Horst Seehofer Parteichef ist. Er ernannte sie 2009 zur stellvertretenden Generalsekretärin, er machte sie 2013 zur Staatssekretärin für Digitales im Bundesverkehrsministerium.

Ganz nach vorne also ließ auch er sie noch nicht. Jetzt aber wird sie ein Büro im Berliner Kanzleramt beziehen - als Staatsministerin für Digitales. Die Aufgabe hat eine gewisse Konsequenz, das Thema beschäftigt sie seit Langem. Einarbeitungszeit wird Bär kaum brauchen. Allerdings sollte man von ihr eher keine nachdenklichen Beiträge oder Initiativen erwarten. Bär ist bislang stets als Online-Euphorikerin aufgetreten. Sie schwärmt gerne von "einer digitalen Gesellschaft voller Chancen und ungeahnter Möglichkeiten". Zum Ziel hat sie sich gesetzt, den Menschen im Umgang mit dem Netz mehr Kompetenz zu vermitteln. Das immerhin ist ein Anspruch, der nicht falsch ist. Ob darüber hinaus mehr kommt? Das ist heute schwer zu sagen. Sicher prognostizieren lässt sich allerdings, dass Bär sehr umtriebig ist und keine Ruhe geben wird. Was Seehofer gefallen dürfte.