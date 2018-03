Es ist geschafft: Am 24. September 2017 geht die Union aus der Bundestagswahl zum vierten Mal in Folge als stärkste Kraft hervor. Und doch ist das Ergebnis für viele Konservative eine herbe Enttäuschung: Auch CDU und CSU verlieren deutlich an Stimmen. Eine schwierige Regierungsbildung zeichnet sich ab. Angela Merkel zeigt sich unbeeindruckt - und sieht das Positive am Wahlergebnis: "Wir haben den Regierungsauftrag. Gegen uns kann keine Regierung gebildet werden."