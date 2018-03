7. März 2018, 19:00 Uhr Bundesanwaltschaft Entführungshelfer angeklagt

Geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung: So lautet die Klage gegen einen Vietnamesen, der geholfen haben soll, den Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh aus Berlin zu verschleppen.

Im Fall des mutmaßlich aus Deutschland nach Vietnam entführten Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen 47-jährigen Vietnamesen erhoben. Er werde verdächtigt, sich im Juli 2017 in Berlin an der Entführung des früheren kommunistischen Funktionärs und seiner Begleiterin beteiligt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Der Mann soll unter anderem den Transporter gemietet haben, in den die Opfer gezerrt wurden. Der mutmaßliche Entführungshelfer war im vergangenen August in Tschechien festgenommen und nach Deutschland überstellt worden. Die Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin lautet auf geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung. Das Strafmaß für geheimdienstliche Agententätigkeit reicht bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug. Trinh Xuan Thanh wurde inzwischen in Vietnam wegen Korruption und Misswirtschaft in zwei Verfahren zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt. Dem Staat sollen seinetwegen Millionenbeträge entgangen sein. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam.