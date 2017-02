13. Februar 2017, 06:00 Uhr Bukarest Proteste gegen Regierung in Rumänien reißen nicht ab









Den 13. Tag in Folge gehen in Bukarest zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen Korruption zu demonstrieren. Handys spielen bei den Aktionen eine wichtige Rolle.

Die Proteste gegen die Regierung in Rumänien reißen nicht ab: Trotz eisiger Kälte haben am Sonntag laut Medienberichten in Bukarest erneut zehntausende Menschen demonstriert. "Diebe" und "Rücktritt" rief die Menge vor dem Regierungssitz in der rumänischen Hauptstadt. Einem Aufruf in den sozialen Netzwerken folgend hielten Tausende ihre leuchtenden Handy-Bildschirme gegen farbiges Papier und bildeten so eine riesige rumänische Flagge. An den vorangegangenen Tagen hatten die Handys bereits ohne das farbige Papier die Demonstrationen zum Leuchten gebracht.

Vereinzelt waren Transparente mit der Aufschrift "Stopp Korruption. Kampf für Demokratie" zu sehen. Auf ein Gebäude war in großen Buchstaben der Slogan "Widerstand leisten" projiziert. Es war der 13. Protesttag in Folge. Die Behörden gaben keine Teilnehmerzahlen bekannt. Die Nachrichtenagenturen AFP und dpa sprechen von bis zu 50 000 Demonstrierenden.

Sie verlangen den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Sorin Grindeanu, die wegen ihres letztlich gescheiterten Vorhabens, die Anti-Korruptions-Gesetze zu lockern, seit Wochen in der Kritik steht. Ende Januar hatte die Regierung das Dekret im Eilverfahren durchgepeitscht, am vergangenen Wochenende nahm sie es wieder zurück. Die Proteste, die größten seit dem Ende des Kommunismus im Land, führten zum Rücktritt des Justiz- und des Handelsministers.