6. Juli 2018, 19:13 Uhr Buch Zwei Die Entfremdung

Von wegen Union: Gehören CDU und CSU wirklich noch zusammen? Und wo finden Konservative heute eine politische Heimat? Eine Erkundungsreise durch ein aufgewühltes Land.







Von Roman Deininger , Josef Kelnberger , Thorsten Schmitz , Lisa Schnell und Hannes Vollmuth

Einmal in der Woche lässt sich Thea Dorn fallen. In einer Kletterhalle im Berliner Stadtteil Wedding vertraut sie sich dann einem Menschen unten am Boden an. Dieser Mensch sichert sie ab und sorgt dafür, dass sie - sollte sie abrutschen an der Kletterwand - beim Fallen von Seilen gehalten wird. Die Teamarbeit beim Klettern, sagt Dorn, habe sie gelehrt, dass man anderen vertrauen kann und muss. Es ist auch eine Art von Urvertrauen in das Gute, eine positive Sicht auf ...