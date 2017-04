29. April 2017, 16:05 Uhr Brexit So geht Europa in die Brexit-Verhandlung









Einstimmig haben die 27 EU-Staaten festgelegt, wie sie den Brexit mit Großbritannien verhandeln wollen.

Das Papier ist vier Seiten lang und erläutert viele Verhandlungspositionen der EU.

Von Bastian Brinkmann

Manchmal dauert ein EU-Gipfel bis zum Morgengrauen, an diesem Samstag verhandelten die europäischen Staats- und Regierungschefs keine Viertelstunde, so schnell war man sich noch nie einig in Brüssel. Ratspräsident Donald Tusk konnte verkünden: Einstimmig haben die 27 Länder sich hinter das Verhandlungsmandat der EU gestellt. Das entsprechende Papier ist vier Seiten lang und offenbart, wie Brüssel mit den Briten über den Brexit verhandeln möchte.

Besonders betonen die Leitlinien, dass in zwei Phasen verhandelt werden soll. London und Brüssel müssen demnach erst die Scheidung klären, bevor die künftigen Beziehungen vereinbart werden können. Großbritanniens Premierministerin Theresa May würde gerne beides gleichzeitig verhandeln. Die jüngsten Wirtschaftsdaten vom Freitag zeigen, warum das für sie wichtig ist: Die britische Wirtschaft wächst nur noch sehr schwach. Direkt nach dem Brexit-Votum war das Pfund abgestürzt. Das hilft zwar den britischen Firmen, die exportieren, für die Bürger werden dadurch jedoch viele Dinge teurer. Je länger unklar ist, wie es nach dem Brexit weitergeht, desto schlechter ist das für die Wirtschaft.

Das kann der EU in den Verhandlungen helfen. Eine "Rosinenpickerei" schließt das Dokument grundsätzlich aus, das - angenehm für die Briten - auf Englisch formuliert ist und daher "no 'cherry picking'" vorschreibt. Die Europäische Union ist eine große Freihandelszone von Lissabon bis Helsinki. Die Integrität dieses Binnenmarkts dürfe nicht infrage gestellt werden. Es werde auch keine Ausnahmen für gewisse britische Branchen geben, heißt es direkt unter Punkt eins ("excludes participation based on a sector-by-sector apporach"). Das sind schlechte Nachrichten für die wichtigste Branche Großbritanniens, die Finanzindustrie. Vor allem viele amerikanische Banken haben ihre Europazentralen in London angesiedelt. Nun ist unklar, ob sie dort bleiben können oder nach Paris, Frankfurt oder anderswo in der EU umziehen müssten.

Zunächst steht nun die erste Phase an, in der EU und Großbritannien entflochten werden. Dazu gehört auch eine große Abrechnung. Sie umfasst beispielsweise Zusagen für die Finanzierung von EU-Institutionen und Pensionen für EU-Beamte. Eine Summe nennt das Papier nicht. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hatte vor dem Treffen gesagt: "Die Rechnung liegt bei 40 bis 60 Milliarden Euro". Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nannte das nur "vorsichtige Einschätzungen".

Diplomatische Einzelgänge schließt das Papier aus. Das antizipiert, dass London versuchen könnte, die EU zu spalten. Vor dem Gipfel hatten sich schon Irland, Dänemark und die Niederlande abgesprochen. Alle drei Staaten haben besonders enge Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. "Es wird keine separaten Verhandlungen zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten und dem Vereinigten Königreich geben", heißt es nun im Richtlinienpapier.