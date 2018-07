9. Juli 2018, 10:35 Uhr Großbritannien Zurückgetretener Brexit-Minister: May soll Premierministerin bleiben

Unter den britischen Konservativen ist ein heftiger Streit über den Fortgang der Brexit-Verhandlungen entbrannt.

Brexit-Minister Davis tritt zurück, weil er jüngsten Vorschläge seiner Regierung als zu weich empfindet. Er betont aber, Premierministerin May nicht stürzen zu wollen.

Das Kabinett hatte am Freitag Mays Plan zugestimmt, wonach Großbritannien nach dem Austritt eine gemeinsame Freihandelszone mit der EU anstreben soll.

Der zurückgetretene Brexit-Minister David Davis will nach eigenen Angaben Premierministerin Theresa May nicht stürzen. Er habe mit seinem Rücktritt eine Gewissensentscheidung getroffen, sagte Davis am Montag in einem Interview im BBC-Radio. Es sei nicht der richtige Moment, um die Premierministerin "zur Strecke zu bringen". Sollte May dennoch aus dem Amt scheiden, werde er nicht antreten: "Ich werde meinen Hut nicht in den Ring werfen." May sei "eine gute Premierministerin".

Davis war am Sonntagabend zurückgetreten. Neben Davis trat Medienberichten zufolge auch einer seiner Stellvertreter, Steve Baker, zurück. In einem Schreiben von Davis an May hieß es, die eingeschlagene politische Richtung treibe Großbritannien in eine "schwache Verhandlungsposition", aus der die Regierung möglicherweise nicht mehr herauskomme. Die Regierungsvorschläge zu den künftigen Handelsbeziehungen überließen der EU die Kontrolle über große Teile der britischen Wirtschaft. Auch die Kontrolle über Gesetze werde nicht zurück ins Land geholt, beklagte er. May widersprach ihm. Sein Posten erfordere einen "begeisterten" Anhänger von Mays Herangehensweise, "und nicht einfach einen reservierten Einberufenen".

Trotzdem dankte May Davis "herzlich für alles", was er in den vergangenen zwei Jahren als Minister getan habe, um den Austritt des Landes aus der EU "zu formen". Sie würdigte Davis' Beitrag zu "hunderten Gesetzgebungen", die noch für Generationen zu den wichtigsten zählten.

Davis war vor zwei Jahren ernannt worden, das neu geschaffene Brexit-Ministerium zu leiten. Uneinigkeiten mit Premierministerin Theresa May über die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sein soll es bereits in der Vergangenheit gegeben haben. Davis soll mehrfach wegen der Haltung Mays in den Brexit-Verhandlungen mit Rücktritt gedroht haben.

Machtkampf unter den Torys um Brexit-Richtung

Unter den regierenden Torys ist am Wochenende wegen ihrer Brexit-Uneinigkeit ein heftiger Machtkampf entbrannt. Einige Abgeordnete der Torys drohen damit, May im Parlament zu stürzen. Angeblich hätten sie dafür genug Stimmen zusammen.

Mays Kabinett hatte am Freitag nach zwölfstündigen Verhandlungen Mays Brexit-Plan zugestimmt, wonach Großbritannien nach dem Austritt aus der EU eine gemeinsame Freihandelszone mit der EU anstreben soll. Befürworter eines harten Brexit rebellieren gegen den Plan. Das Vereinigte Königreich bleibe damit zu eng mit der EU verbunden. In einem Brief beschwerten sich Parlamentarier der Torys, May habe gegenüber der EU "vollständig kapituliert". Es sei Zeit für einen neuen Anführer.

Zu den Kritikern des Plans gehört auch David Davis. Er hatte vor der Kabinettsklausur am Freitag erklärt, Mays so genannter dritter Weg werde "nicht funktionieren". Er sei anderen britischen Vorschlägen zu ähnlich, die die EU bereits abgelehnt habe.

Sorgen, dass die Zeit für ein Brexit-Abkommen nun knapp werden könnte, hat Davis BBC zufolge nicht. Er gehe davon aus, dass die Verhandlungen in Brüssel ohnehin bis zur allerletzten Minute gehen werden. Großbritannien verlässt die EU am 29. März 2019. Eigentlich soll ein Abkommen über den Austritt schon im Herbst stehen, damit es noch rechtzeitig ratifiziert werden kann.