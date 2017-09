6. September 2017, 12:34 Uhr Brexit Die kurzsichtigen Insulaner

Der Sommer ist vorbei, Theresa May ist aus dem Urlaub zurück - und der Ton in Sachen Brexit verschärft sich.









Die Briten planen eine Zweiklassen-Einwanderungspolitik für die Zeit nach dem Brexit. Dabei dürften sie die ersten sein, die den Preis dafür bezahlen.

Kommentar von Cathrin Kahlweit , London

Während des Sommers hatte es eine Weile so ausgesehen, als sei der harte Brexit, den die Premierministerin verfolgt, bereits Geschichte: ein sanftes Ausschleichen aus dem gemeinsamen Markt wurde diskutiert, die britischen Verhandler in Brüssel hielten sich bedeckt, die Kommentarspalten in Londoner Zeitungen wurden von Brexit-Zweiflern gefüllt. Labour plädierte plötzlich für eine weiche Landung voller Kompromisse; selbst am Tabu vom zweiten Referendum wurde gerüttelt.

Aber der Sommer ist vorbei, Theresa May ist wieder in der Stadt, und das Innenministerium, dem sie einst vorstand, hat den Ton für die neue Saison mit einem 80-seitigen Konzept gesetzt, das eine Kampfansage an alle Träumer ist. Was May bereits im Juni angekündigt hatte, wird um viele, harte Details ergänzt. Die Freizügigkeit soll drastisch begrenzt, die Einwanderung von EU-Bürgern nach dem Brexit erschwert, die Familienzusammenführung zurückgefahren werden.

Das Papier, das von der Regierung zur Arbeitsvorlage heruntergeredet wird, zeigt, dass es gegen Minderqualifzierte und Geringverdiener, nicht aber gegen Hochqualifizierte geht. Diese kurzsichtige Zweiklassen-Einwanderungspolitik ist zwar weit über Großbritannien hinaus populär. Aber die Briten dürften die ersten sein, die den Preis dafür bezahlen. Atomwissenschaftler pflücken nun mal kein Obst, Bänker pflegen keine Kranken.