8. September 2017, 17:35 Uhr Bibiana Steinhaus "Ich tue nur, was ich liebe"

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus gibt am Sonntag ihr Debüt in der Bundesliga.









Bibiana Steinhaus wird am Sonntag das Spiel Berlin gegen Bremen als erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Bundesliga pfeifen.

Ihre Beförderung in die höchste deutsche Spielklasse hat lange gedauert.

Mit 16 Jahren begann ihre Karriere, bereits seit 2007 leitete sie Spiele der zweiten Liga.

Von Anna Dreher

Der Anruf vom 18. Mai war längst überfällig, aber das war in diesem Moment egal. Wichtig war ja: Er kam. Als Bibiana Steinhaus ans Telefon ging, meldete sich Lutz-Michael Fröhlich. Der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sagte Sätze, die in Steinhaus eine "turbulente Achterbahnfahrt der Gefühle" auslösten, wie sie später beschrieb. In diesem Moment war die Niedersächsin an ihrem großen Ziel angekommen, von dem sie zwischenzeitlich so oft geglaubt hatte, es nicht mehr erreichen zu können.

Die Fußball-Bundesliga startete 1963, eine Frau aber hatte in den 54 Jahren noch kein Spiel gepfiffen. Bibiana Steinhaus, 38, ist in dieser Saison die erste. Der Anpfiff der Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen am Sonntag um 15.30 Uhr wird ein historischer sein.

Warum das so lange gedauert hat? Allein an ihrem Können lag das jedenfalls nicht. Bei Steinhaus war früh klar, dass ihr Talent sie zu einer der besten Unparteiischen machen würde, national und global. Die frühere Leistungsschwimmerin begann im Alter von 14, Fußball zu spielen, war nach eigener Einschätzung jedoch eher unbegabt. Der Schiedsrichter-Obmann ihres Heimatvereins im Harz, ein Freund des Vaters, überredete Steinhaus schließlich, besser Spiele zu leiten. Da war sie 16. Nach einem Jahr assistierte sie in der Frauenfußball-Bundesliga, mit 22 pfiff Steinhaus bei den Männern in der Regionalliga, 2007 stieg sie in die zweite Liga auf. 2005 wurde sie Fifa-Schiedsrichterin, sechs Mal zur Schiedsrichterin des Jahres und zwei Mal zur Weltschiedsrichterin gekürt. Seit 2009 leitet sie bei den Frauen internationale Turniere.

Einem Mann an ihrer Stelle wäre die Tür in die Bundesliga wohl wesentlich früher geöffnet worden. Weil eben nicht nur die eigene Leistung die Ligazugehörigkeit beeinflusst, sondern auch die Entscheidungen einer Kommission. Und, weil der Fußball trotz aller Entwicklungen immer noch eine Machobranche ist. In einem geheimen DFB-Ranking, das dann doch nicht geheim blieb, stand Steinhaus im vergangenen Jahr an der Spitze der Zweitliga-Schiedsrichter. Sie war der Beste. In die erste Liga aber wechselten vier Kollegen. Die Erklärung der Kommission: Es zähle nicht nur eine Saison, sondern mehrere. Viel wahrscheinlicher war für einige die Version, dass man sich noch nicht traute, einer Frau Zutritt in dieses für viele fast schon heilige Feld zu gewähren.

Sprüche, sagt Steinhaus, müsse sie sich immer noch anhören. Manch Spieler packt seinen Frust über Entscheidungen in Kommentare wie Frauen hätten im Fußball nichts zu suchen. Auch in der Bevölkerung gab es nach ihrem Aufstieg die leider noch üblichen Äußerungen. Nationalspieler Ilkay Gündogan twitterte daraufhin: "Es haben also alle Angst, dass eine Frau ihre Sache nicht so gut macht wie die Männer, über die sie sich jede Woche aufregen?" An ihrer souveränen Spielführung und bestimmten Art hat all das nichts geändert. Auf dem Platz kontert die 1,81 Meter große Steinhaus locker und charmant, das hat ihr Respekt eingebracht. Beispiele gibt es viele. Zuletzt neckte sie Frank Ribéry von Bayern München, als er ihr im August beim Pokalspiel die Schnürsenkel öffnete. Steinhaus verwarnte ihn mit einem Lächeln: "Für mich hat es sich wie eine Willkommensgeste angefühlt."

Steinhaus, die mit dem früheren englischen Spitzen-Referee Howard Webb liiert ist, gehört jetzt zu 44 Unparteiischen in der ersten und zweiten Bundesliga. Die Polizistin hat sich intensiver mit der Taktik der Mannschaften beschäftigt und noch mehr trainiert, um auch beim höheren Tempo der ersten Liga mithalten zu können. Der Druck und die Erwartungen sind hoch. Steinhaus wird vielen als Beispiel gelten, ob das funktionieren kann: eine Frau in der ersten Liga. Sie selbst sieht sich nicht auf einer Mission. "Ich hatte nie vor, einen Emanzipationsweg zu beschreiten", sagt Bibiana Steinhaus. "Ich tue nur, was ich liebe."