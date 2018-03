9. März 2018, 19:32 Uhr Bezahlung Das virtuelle Geld

Im Darknet wird meist mit Bitcoin bezahlt. Die Währung garantiere schließlich Anonymität, dachten die Nutzer - bis der spektakuläre Fall eines Drogendealers Schlagzeilen machte.

Von Christian Gschwendtner und Hakan Tanriverdi

Nicht nur Nerds, auch Spekulanten kennen die Geschichte: Die Digitalwährung Bitcoin wurde 2009 eingeführt, von einem Unbekannten - oder einem Kollektiv - namens Satoshi Nakamoto. Das Phantom schrieb damals in einem Internetforum: "Das Kernproblem von konventionellen Währungen ist das hohe Maß an Vertrauen, dass nötig ist, damit diese funktionieren." Eine Aussage, die so nicht ganz falsch ist. Menschen müssen einer Zentralbank vertrauen, dass diese die Währung nicht ins Unendliche aufbläht und es so zu einer Inflation kommt. Sie müssen Banken ...